CVM Tomis rămâne lider în Divizia A1

Sâmbătă, într-un meci contând pentru etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis a obţinut a patra victorie în acest campionat, 3:1 (25:9, 25:15, 19:25, 25:12) cu Universitatea Cluj. Meciul disputat în Sala Sporturilor din Constanţa n-a avut istoric, însă voleibaliştii constănţeni l-au prelungit inutil şi nepermis pentru o echipă care joacă în Liga Campionilor, mai ales că de cealaltă parte a fileului se afla echipa care câştigase un singur set în patru etape! Ei bine, pe al doilea clujenii l-au obţinut tocmai la Constanţa, unde s-au prezentat fără cei doi centri titulari, Todoran şi Fuzeşi, ambii fiind accidentaţi. În seturile câştigate, CVM Tomis şi-a impus superioritatea fără probleme, graţie unui serviciu foarte bun şi în general unui joc complet la toate capitolele.

„A fost un meci destul de uşor pentru noi în primul, al doilea şi al patrulea set, când am servit foarte bine. De altfel, aşa stabilisem înainte de meci, să punem presiune cu serviciul, astfel că, practic, ei nu au putut juca. În setul al treilea am pierdut puţin din ritmul iniţial, adversarii au avut şi noroc la câteva puncte, însă nu mai contează acum. Am vrut să utilizez şi jucători care au evoluat mai puţin, iar aceştia au jucat bine, aşa că sunt mulţumit. Acum privim cu încredere către meciul de luni, cu Baia Mare”, a declarat Radovan Gacic, antrenor principal la CVM Tomis. „A fost o partidă la care nivelul nu a fost chiar ridicat. E normal poate, după un meci de Liga Campionilor cu multă adrenalină şi cu un volei de calitate. Am fost puţin obosiţi, dar asta nu e o scuză pentru pierderea setului trei. Trebuia să încheiem meciul cât mai repede, pentru că ne aşteaptă încă un meci foarte important luni”, a spus centrul Andrei Laza. „A fost un meci fără presiune pentru noi, un meci în care am testat anumite formule de joc, anumite scheme tactice, dar şi câţiva jucători tineri, cum au fost cei doi centri, dintre care Moise s-a aflat la debutul în Divizia A1. Sunt mulţumit de setul al treilea, în care s-au bătut pentru fiecare minge, dar m-a nemulţumit primul set. De obicei în acest sezon startul meciului ne prinde pe picior greşit şi începem foarte greu primul set”, a explicat Bogdan Tănase, antrenor principal la Universitatea Cluj.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic şi Erkan Togan): Gonzalez - Ojansivu, Bojovic, Laza, Merkushev, Borota şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Lescov şi Spînu); Cluj (antrenor Bogdan Tănase): Georgescu - Cherbeleaţă, Ad. Pop, Moise, B. Ene, Ciortea şi Ţîrlea - libero (au mai jucat: Popovici, M. Ţiboacă, Silaşi şi Vîlcelean).

Celelalte rezultate din etapa a 5-a: SCM U. Craiova - Phoenix Şimleul Silvaniei 3:2 (18:25, 25:17, 19:25, 25:20, 15:8); Steaua Bucureşti - Ştiinţa Explorări Baia Mare 0:3 (24:26, 21:25, 22:25); Remat Zalău - CSM Agronomia Bucureşti 3:0 (25:13, 25:7, 25:23); Unirea Dej - Dinamo Bucureşti 3:0 (25:16, 26:24, 25:20). VCM LPS Piatra Neamţ a stat. Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 13p (setaveraj: 14:6); 2. Explorări Baia Mare 11p/4j (12:3); 3. SCM U. Craiova 10p/4j (12:5); 4. Unirea Dej 9p/4j (10:4); 5. Steaua Bucureşti 7p/4j (8:6); 6. VCM Piatra Neamţ 7p/4j (10:8); 7. Dinamo Bucureşti 6p (6:10); 8. Remat Zalău 4p (8:12); 9. Phoenix 4p (8:14); 10. CSM Bucureşti 4p (7:14); 11. U. Cluj 0p (2:15).

ASTĂZI, TOMIS JOACĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI. Astăzi, de la ora 15.00 (în direct la Neptun TV), CVM Tomis va susţine al treilea meci în doar cinci zile, tot în Sala Sporturilor. După echipele din Belchatow şi Cluj, la Constanţa vine formaţia Explorări Baia Mare, pentru o partidă care contează ca manşă tur din sferturile de finală ale Cupei României, programată iniţial miercuri şi devansată la cererea maramureşenilor, care au jucat sâmbătă la Bucureşti, în campionat. „Sperăm la o nouă victorie şi trebuie să ne motivăm mai bine, pentru că adversarul este de alt nivel decât Clujul. Baia Mare este pe locul secund şi are un parcurs foarte bun în campionat până acum”, spune Laza. „Jucăm din două în două zile şi de aceea trebuie ca toţi jucătorii din lot să fie pregătiţi să intre în teren. S-a văzut că şi cei care nu sunt titulari obişnuiţi au valoare şi pot câştiga meciurile. Cred în continuare că depinde numai de noi să obţinem victoria. Dacă noi servim bine şi rezolvăm preluarea şi atacul la fel ca împotriva Clujului, scorul pe seturi va fi la fel ca azi (n.r. - sâmbăta). Dacă nu, există întotdeauna posibilitatea la lucrurile să se complice, aşa cum s-a întâmplat la meciul cu CSM de la Bucureşti”, consideră Gacic.

Clubul din Baia Mare a anunţat că la Constanţa vor veni doar nouă jucători, Răileanu, Negrean, Socaciu, Ţuţea şi Tofan plecând acasă încă de sâmbătă, după întâlnirea de la Bucureşti cu Steaua. Ieri, tot în devans, s-a jucat deja un meci din sferturile Cupei României: Remat Zalău - CSM Agronomia Bucureşti 3:1 (25:18, 25:19, 19:25, 25:23).