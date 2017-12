CVM Tomis, Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti, principalele candidate la titlu

Cupa României la volei masculin, competiţie desfăşurată săptămîna trecută, la Botoşani, ne-a oferit prilejul de a vedea la lucru toate cele 12 formaţii din Divizia A1. Antrenorii şi-au putut urmări adversarele şi au văzut cum evoluează jucătorii transferaţi în vară. După ce a dominat clar ultimele trei campionate, CVM Tomis Constanţa se aşteaptă la o replică mult mai puternică în tentativa de a cuceri al patrulea titlu naţional consecutiv. Remat Zalău a achiziţionat mulţi jucători cu experienţă, Dinamo Bucureşti a schimbat extremele şi libero-ul, iar Explorări Baia Mare îşi poate valorifica omogenitatea, pentru că şi-a păstrat lotul din ultimele sezoane. În plus, sistemul de desfăşurare al play-off-ului s-a schimbat, revenindu-se la turneele de patru echipe de acum trei ani. Astfel, foarte importantă devine valoarea lotului fiecărei candidate la titlu, pentru că este greu să joci trei meciuri tari în trei zile cu aceiaşi titulari. „Cred că este devreme să ne gîndim la contracandidatele la titlu, dar m-au impresionat Dejul şi Clujul, care îmi par mult mai bune ca anul trecut. Va fi un campionat mult mai competitiv şi cred că o victorie în deplasare poate fi considerată de patru puncte pe terenurile din Dej, Cluj, Zalău sau la Dinamo”, a opinat antrenorul principal al campioanei, Stelio De Rocco. „Sînt multe echipe superioare faţă de sezonul trecut, cum ar fi Dej, Piatra Neamţ, chiar dacă în Cupă a folosit jucători foarte tineri, Zalău, Dinamo sau Baia Mare, care ne-a pus destule probleme în finală. Nu ne va fi uşor în acest campionat, în care sistemul din play-off s-a schimbat şi contează punctele acumulate în sezonul regulat cu primele patru clasate. Va fi mai greu ca anul trecut, cînd noi am pierdut doar un meci înainte de play-off, iar Dinamo sau Piatra cîte cinci, dacă ţin bine minte. În lupta pentru titlu se vor amesteca mai multe echipe”, este convins Sebastian Firpo, jucătorul argentinian aflîndu-se la al doilea campionat consecutiv la Tomis. „Mi-a plăcut mult Baia Mare, cu care am jucat în finală, de asemenea Dinamo, care a jucat bine chiar dacă a pierdut în semifinală. De asemenea Zalăul, dar la Botoşani nu s-a ridicat peste Baia Mare şi Dinamo, spun eu”, a declarat cubanezul Ihosvany Hernandez, care a luat pentru prima oară pulsul voleiului românesc.

În turul acestui campionat, CVM Tomis Constanţa are un program relativ nefavorabil, urmînd să evolueze în deplasare cu majoritatea fruntaşelor: Zalău (etapa a 5-a), Dej (etapa a 7-a), Piatra Neamţ (etapa a 9-a) şi Dinamo (etapa a 11-a). În plus, meciul de la Piatra Neamţ este programat între cele două manşe cu francezii de la Montpellier Volley, din 16-imile de finală ale Cupei CEV! Primul duel din campionat cu o altă participantă în Cupele Europene, Explorări Baia Mare, are loc sîmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, şi contează pentru etapa a 2-a a Diviziei A1.