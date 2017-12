CVM Tomis s-a clasat pe locul secund

CVM Tomis Constanţa a terminat pe locul al doilea turneul amical de la Dej, în care trei formaţii au înregistrat câte două victorii şi o înfrângere. Deşi erau priviţi ca favoriţi cerţi la câştigarea turneului, voleibaliştii constănţeni au pierdut neaşteptat duminică în faţa lui VCM Piatra Neamţ, care, cu o echipă în care joacă mulţi tineri, s-a impus la zero! „Cred că jucătorii au luat foarte uşor acest ultim meci şi au intrat pe teren prea încrezători şi lipsiţi de motivaţie. În primul set, am condus cu 24:21, dar am pierdut până la urmă cu 28:26. Cred că dacă am fi câştigat primul set, scorul ar fi fost 3:0 pentru noi. S-a simţit absenţa lui Began, care s-a accidentat sâmbătă, pentru că ambii centri au jucat foarte slab şi nu am avut schimbare. În plus, Merkushev este uşor accidentat şi antrenorul nu l-a folosit pentru că nu a vrut să rişte”, a declarat Milen Uzunov, directorul sportiv al clubului constănţean. În acest meci, antrenorii Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală au utilizat următoarea formulă de start: Janusek - Ditlevsen, Spînu, Macovei, Bahov, Chiţigoi şi Marquinho-libero. După primul set, Lescov l-a înlocuit pe Janusek. Dumitrache a fost utilizat doar ca schimbare tactică, iar Began, Mihăilă şi Merkushev nu au jucat.

Sâmbătă, CVM Tomis a câştigat partida cu Unirea Dej, reprezentanta României în Cupa Challenge, cu scorul de 3:1. Sidelnikov şi Parpală au început meciul în următoarea formulă: Janusek - Ditlevsen, Began, Macovei, Bahov, Chiţigoi şi Marquinho-libero. Janusek a fost schimbat în setul al doilea de Lescov, însă a revenit în setul 4. Macovei a fost înlocuit de Spînu începând cu setul secund şi a revenit în locul lui Began, când acesta s-a accidentat, în setul al treilea. După un blocaj, căpitanul formaţiei constănţene a aterizat pe piciorul lui Dascălu şi a suferit o uşoară entorsă la glezna dreaptă. Dumitrache a fost utilizat doar ca schimbare tactică, iar Mihăilă şi Merkushev nu au jucat.

Săptămâna aceasta, voleibaliştii constănţeni au în program câte două antrenamente pe zi, de marţi până sâmbătă. CVM Tomis a renunţat să mai participe la turneul de la Gabrovo, deoarece Viktor Sidelnikov nu a primit viză de intrare în Bulgaria.

Iată rezultatele turneului de la Dej: vineri: CVM Tomis Constanţa - Universitatea Cluj 3:0 (25:21, 25:16, 25:19); Unirea Dej - VCM LPS Piatra Neamţ 3:1 (22:25, 25:16, 25:23, 25:16); sâmbătă: Piatra Neamţ - Cluj 3:1 (32:30, 26:24, 19:25, 25:21); Constanţa - Dej 3:1 (19:25, 25:13, 25:22, 25:20); duminică: Piatra Neamţ - Constanţa 3:0 (28:26, 25:22, 25:22); Dej - Cluj 3:1 (25:20, 25:18, 27:29, 25:17). Clasament final: 1. VCM LPS Piatra Neamţ 6p (7:4); 2. CVM Tomis Constanţa 6p (setaveraj: 6:4); 3. Unirea Dej 6p (7:5); 4. Universitatea Cluj 0p (2:9).