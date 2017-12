CVM Tomis s-a impus în campionat datorită valorii şi omogenităţii lotului

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi-a păstrat în 2008 titlul naţional la volei masculin obţinut anul trecut! În finala încheiată duminică, gruparea de pe Litoral s-a impus în patru partide în faţa lui VCM Piatra Neamţ, care şi-a păstrat locul secund ocupat după sezonul regulat. Principalele atuuri ale Tomisului au fost valoarea şi omogenitatea lotului, care le-au permis antrenorilor Stelio De Rocco şi Massimiliano Giaccardi să poată introduce în teren, la nevoie, pe oricare dintre cele cinci rezerve! „Ţin să le mulţumesc tuturor jucătorilor pentru dăruirea de care au dat dovadă, atît la meciuri, cît şi la pregătire. Le mulţumesc în mod special lui Mihăilă, lui May şi lui Semih, care deseori au stat în tribună la meciurile oficiale, însă au muncit exemplar la antrenamente”, a declarat Stelio De Rocco după ultimul joc al finalei. „Este minunat să fii campion! Eu am mai trăit acest sentiment şi în Italia, cînd am cîştigat două cupe europene cu Brescia, sau la naţionala Canadei, cînd am eliminat SUA în calificările pentru Campionatul Mondial. Aici, în România, am avut un sezon fantastic, pe care sperăm să-l încheiem cu victorii în ultimele două meciuri din Cupa României. Nu ne va fi uşor, pentru că la Constanţa vin trei formaţii de valoare, însă noi am demonstrat în campionat că Tomis este cea mai bună echipă din ţară. De aceea, vom sărbători titlul cu măsură, pentru că vrem să realizăm eventul în acest sezon”, a mai spus tehnicianul canadian.

Voleibaliştii constănţeni au sărbătorit... moderat cîştigarea titlului

Duminică seară, întreg lotul campionilor (mai puţin Semih Citak, care nu se află în ţară) a fost invitat, alături de antrenori şi conducători, la Restaurantul “Temple” din Constanţa, unul dintre sponsorii clubului. Campionii au sărbătorit fără excese al doilea titlu din istoria grupării constănţene, conştienţi că mai există un obiectiv de atins, cîştigarea Cupei României. Cu această ocazie, directorul executiv Serhan Cadîr a prezentat şi noile achiziţii ale Tomisului pentru sezonul viitor: „Pe postul de libero - Max Giaccardi! Pe postul de centru - Stelio De Rocco! Pe postul de extremă - Milen Uzunov! În fine, pe postul de coordonator - Sorin Strutinsky!” Cei nominalizaţi au gustat din plin gluma, mai ales că toţi au primit cîte un set de echipament personalizat! Preşedintele clubului şi directorul sportiv poartă fiecare numărul 1, antrenorul principal numărul 13 (ziua în care s-a născut), iar secundul numărul 34, respectiv numărul anilor pe care îi va împlini în data de 24 iunie.

La petrecere au mai fost invitaţi jucătorii şi antrenorii echipei din Piatra Neamţ, care au rămas la Constanţa şi se vor antrena în Sala Sporturilor pentru meciurile de la mijlocul săptămînii, din Cupa României. Cît despre voleibaliştii constănţeni, aceştia au avut zi liberă luni, iar astăzi au în program două antrenamente. În această seară, la ora 19.00, se stabilesc semifinalele Cupei României, în cadrul şedinţei tehnice a turneului final. Partidele vor avea loc de la ora 15.00 şi de la ora 17.00, miercuri - semifinalele şi joi - cele două finale. Reamintim că, la turneul final, pe lîngă primele două clasate în campionat, vor mai participa Steaua Bucureşti şi Explorări Baia Mare.

Ştiinţa Bacău şi Rapid Bucureşti au promovat în Divizia A1

Duminică s-a încheiat Divizia A1 la volei masculin şi s-a stabilit clasamentul final. CVM Tomis Constanţa şi-a păstrat prima poziţie în campionat, după ce s-a impus cu scorul general de 3-1 în finala cu VCM Piatra Neamţ. Echipa de sub Pietricica a urcat un loc faţă de ediţia precedentă, făcînd rocada cu Dinamo Bucureşti, care s-a impus cu 3-0 în faţa Stelei în finala mică a campionatului. Iată rezultatele din celelalte meciuri de clasament (s-a jucat în sistemul „cel mai bun din trei partide”): locurile 5-6: Explorări Baia Mare - Remat Zalău 2-0 (3-1 şi 3-0); locurile 7-8: Unirea Dej - Constam Buzău 2-0 (3-0 şi 3-0); locurile 9-10: VCM Rm. Sărat - U. Cluj 2-0 (3-0 şi 3-1); locurile 11-12: Phoenix Şimleul Silvaniei - LAPI Dej 2-0 (3-1 şi 3-1). Ultimele două clasate au retrogradat în Divizia A2, eşalon din care au promovat Ştiinţa Bacău şi Rapid Bucureşti.