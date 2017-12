CVM Tomis s-a impus mai greu decât o arată scorul

La cinci zile după splendida victorie de la Zalău, CVM Tomis Constanţa nu a reuşit să repete jocul foarte bun de pe terenul campioanei şi în meciul de acasă cu CSM Agronomia Bucureşti, disputat ieri, în etapa a 15-a din Divizia A1 la volei masculin, prima intermediară din retur. Gazdele şi-au adjudecat punctele puse în joc, scor 3:1 (25:18, 23:25, 25:23, 25:19), însă evoluţia lor nu a fost de natură să-i entuziasmeze pe spectatorii prezenţi în Sala Sporturilor. În faţa antepenultimei clasate, jucătorii antrenaţi de Martin Stoev nu s-au putut motiva suficient, la fel ca în meciul din tur, pierdut cu 2:3 la Bucureşti, şi au comis destule greşeli, la toate capitolele. În plus, coordonatorul Gonzalez a ratat multe pase către Gontariu, mai ales când universalul constănţean ataca din zona 1.

Primul set a fost relativ echilibrat, iar Tomis a făcut diferenţa după 18:17, graţie unei serii de servicii tactice expediate de Terzic. În setul al doilea, de la 5:1 pentru Tomis, oaspeţii au revenit la un singur punct, 6:5 pentru gazde, apoi cele două echipe au mers aproape cap la cap. Cu Macovei şi Drăghici foarte eficienţi la blocaj, CSM a recuperat de la 17:19 la 21:19, iar la 24:23 pentru oaspeţi Gonzalez a servit în... capul lui Spînu, aflat la fileu! Bucureştenii au prins curaj, au avut 5:1 şi 8:3 în setul 3, scor de la care Tomis a început să recupereze. Cu Bojovic la serviciu, scorul a devenit 16:14 de la 11:14, apoi gazdele au gestionat bine până la finalul setului acest mic avantaj.

Destul de ezitanţi pe parcursul întregii partide, fără a influenţa însă rezultatul, arbitrii ploieşteni Laurenţiu Marcu şi Adrian Teodorescu au reuşit să enerveze ambele tabere cu erorile comise. Nervozitatea din teren a culminat cu două cartonaşe galbene arătate în setul 4, pentru Gontariu şi Drăghici, ambele pentru proteste. Altfel, ultimul set a fost controlat cap-coadă de gazde, care au închis meciul după aproape două ore de joc.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Bojovic, Spînu, Terzic, Merkushev şi Samardzic - libero (au mai jucat: Stancu, Stoykov, Lescov şi Tănăsescu); CSM Agronomia Bucureşti (antrenori Vicenţiu Dumitrescu şi Corneliu Andrieş): Butuc - Alecsăndruţ, Macovei, Măcicăşan, Didorciuc, Drăghici şi Gavrilovic - libero (au mai jucat: Cl. Dumitru, Bontea şi Stoica).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am început acest meci puţin mai nervoşi, iar preluarea nu ne-a mers astăzi (n.r. - ieri) prea bine. Din fericire, am reuşit să câştigăm meciul, am luat cele trei puncte şi asta e cel mai important” - Javier Gonzalez (căpitan CVM Tomis).

„Practic a fost un meci Constanţa contra Constanţa! Iar s-a văzut deconectare în jocul nostru: după un meci foarte bun la Zalău a urmat, iată, un meci slab. La un moment dat o să plătim pentru asta, cu siguranţă! Îmi pare rău să văd, chiar şi la mine, o evoluţie total diferită faţă de cea de acum câteva zile” - Adrian Gontariu (jucător CVM Tomis).

„După cum s-a văzut şi astăzi, nouă ne face plăcere să jucăm împotriva echipelor bune, iar Tomis Constanţa, ca de obicei, este o echipă foarte bună. Ei au gestionat mai bine finalurile de set, astfel că nu am putut scoate mai mult din acest joc” - Petrişor Macovei (jucător CSM).

„Am obţinut destul de dificil această victorie. După ce am câştigat la Zalău, se pare că am scăzut puţin ritmul şi concentrarea, mai ales că am câştigat primul set la 18 şi am crezut că va fi o partidă uşoară. Ei bine, nu a fost deloc uşor! Meciul ni-l facem singuri uşor atunci când suntem foarte concentraţi, de aceea este nevoie să menţinem întotdeauna un nivel de joc cât mai înalt, ca să nu avem emoţii” - Martin Stoev (antrenor CVM Tomis).

„Se pare că n-am ştiut să finalizăm cu punct mingile recuperate, în special în setul al treilea. Cu puţin noroc puteam câştiga noi setul al treilea, iar pentru echipa noastră era foarte important să fi plecat măcar cu un punct de la Constanţa” - Vicenţiu Dumitrescu (antrenor principal CSM).

Celelalte rezultate ale etapei a 15-a: VCM Piatra Neamţ - U. Cluj 3:0 (25:23, 25:18, 25:17); Steaua Bucureşti - Phoenix Şimleul Silvaniei 3:1 (25:23, 27:25, 23:25, 25:23); Remat Zalău - Dinamo Bucureşti 3:1 (25:21, 25:18, 17:25, 25:14); Unirea Dej - Explorări Baia Mare 3:0 (25:23, 25:21, 25:20). SCM U. Craiova a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 35p (setaveraj: 39:17); 2. SCM U. Craiova 27p/13j (33:20); 3. Unirea Dej 26p/13j (31:17); 4. Explorări Baia Mare 23p/13j (28:22); 5. Remat Zalău 23p (28:23); 6. VCM Piatra Neamţ 20p/13j (27:26); 7. Phoenix 20p (27:27); 8. Dinamo Bucureşti 19p (22:26); 9. CSM Bucureşti 16p/13j (20:27); 10. Steaua Bucureşti 13p/13j (16:28); 11. U. Cluj 0p (4:42).

SPONSORI CVM TOMIS: Conpress Group, Polaris M Holding, Telegraf, TTS Group, Lakeview, Pozimed, Aqua Carpatica, Verasig, Expertissa, Restaurant Temple şi Zip Escort.

PARTENERI INSTITUŢIONALI CVM TOMIS: Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa.