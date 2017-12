CVM Tomis s-a “încălzit” pentru semifinala contra Zalăului

Ieri, la Botoşani, în ziua a doua a Cupei României la volei masculin, a debutat în acest turneu şi deţinătoarea trofeului, Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Conform aşteptărilor, campionii au avut puţine probleme în meciul cu SCM U. Craiova, echipă nou promovată în primul eşalon. Problemele au fost puse mai puţin de adversari şi mai mult de... antrenorul Stelio De Rocco! După două seturi în care Began şi compania s-au impus clar, cu 25:11 şi 25:18, tehnicianul canadian a vrut să vadă la lucru şi alţi jucători, înlocuindu-i pe Firpo, Hernandez şi Van Lankvelt cu Despotovski, Macovei şi Didorciuc. Jocul Tomisului a început să scîrţîie şi oltenii au profitat, adjudecîndu-şi parţialul al treilea, în ciuda revenirii pe teren a lui Firpo şi Van Lankvelt. Setul al patrulea, jucat de constănţeni în formula standard şi cîştigat cu 25:15, a fost şi ultimul: CVM Tomis - SCM U. Craiova 3:1. „A fost un meci destul de uşor, în opinia mea. Am încercat şi alte formule de joc, dar nu prea a mers. Important este că am cîştigat şi că ne-am făcut o idee despre cum trebuie să jucăm cu Zalăul”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. „Cred că a fost un joc destul de dificil, pe care l-am început foarte bine, dar ne-am relaxat înainte de final şi am pierdut acel set”, a opinat un alt jucător al echipei constănţene, Mihai Dumitrache.

În semifinala de astăzi, cîştigătoarea ultimelor cinci ediţii ale Cupei României va înfrunta un adversar mult mai puternic, Remat Zalău. „Într-adevăr, echipa din Zalău pare a fi mai puternică decît anul trecut. Asta e bine pentru nivelul campionatului şi al voleiului românesc. Va fi un campionat mai echilibrat şi mai interesant, în care vom avea mai multe contracandidate la titlu. Nu uitaţi că în campionatul trecut am avut o singură înfrîngere, lucru care nu cred că se va repeta anul acesta. Tomis este o altă echipă, nu mai este ca anul trecut, cînd spuneam că singura echipă care ne poate învinge este chiar... Tomis Constanţa. Acum va fi mai dificil, va trebuie să tragem tare pentru a ne păstra titlurile cîştigate pe plan intern”, a spus Stelio De Rocco.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Dumitrache, Began, Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Despotovski, Liovi, Macovei, Didorciuc şi Renato); SCM U. Craiova (antrenor Dănuţ Pascu): Teleleu - Briscan, Terpea, Todoran, N. Munteanu, Bala şi Călin - libero (au mai jucat: Stoian, Oprişor şi Coasă).

Rezultatele înregistrate ieri, în sferturi de finală: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej 3:0 (27:25, 25:20, 25:22); Explorări Baia Mare - CVM Braşov 3:0 (25:18, 25:14, 25:17); CVM Tomis Constanţa - SCM U. Craiova 3:1 (25:11, 25:18, 20:25, 25:15); Remat Zalău - U. Cluj 3:0 (25:23, 25:23, 25:23). Iată programul semifinalelor de astăzi: CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău (ora 14.00) şi Dinamo Bucureşti - Explorări Baia Mare (ora 16.00), ambele partide fiind transmise în direct de Neptun TV. Sîmbătă, de la orele 14.00 şi 16.00, au loc cele două finale.

Astăzi sînt programate şi primele două meciuri din întrecerea feminină: CSM Sibiu - Unic Piatra Neamţ (ora 18.00) şi CSM 2007 Focşani - Penicilina Iaşi (ora 20.00).