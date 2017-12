CVM Tomis s-a retras din Liga Campionilor

13:33:39 / 08 Ianuarie 2016

volei

Greseala a fost facuta la inscrierea in Champions League. Trebuiau sa stea acasa un an si facut o echipa care sa reziste in campionat. Dar nu....tu aduci jucatori cu salarii mari, Champions League si tu nu ai bani nici de o deplasare decenta. De vina nu e nici CJ sau Primaria Constanta. Problema e la conducerea clubului care s-a obisnuit doar sa primeasca nu sa caute bani.