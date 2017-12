CVM Tomis se antrenează la Zalău

Vineri va începe la Zalău cel de-al treilea turneu contând pentru grupa valorică 1-4 din Divizia A1 la volei masculin. Jucătorii de la CVM Tomis şi-au stabilit cartierul general chiar la Zalău, pentru că nu avea rost să se mai întoarcă de la Dej la Constanţa pentru câteva zile. Ieri, voleibaliştii constănţeni au avut zi liberă şi au făcut recuperare şi saună. De astăzi, ei vor reveni la antrenamente, în sala liceului sportiv din Zalău, iar de miercuri în Sala Sporturilor din Zalău. Campioana în exerciţiu va încerca să mai repare câte ceva din impresia lăsată în primele două turnee, cele de la Bucureşti şi de la Dej, în care a câştigat două meciuri şi a pierdut patru, ieşind din lupta pentru titlu. „Comparativ cu turneul de la Bucureşti, echipa a jucat puţin mai bine, dar nu suficient de bine ca să câştigăm cu Zalăul şi Dinamo. Am greşit mult, mai ales pe finalurile de seturi. Cred că echipa nu este pregătită fizic şi mental pentru aceste turnee, cu trei meciuri solicitante în trei zile. În plus, faţă de sezoanele trecute, în care am câştigat titlul naţional trei ani la rând, nu mai avem mentalitatea de învingători cu care ne impuneam pe final de set!”, a declarat Milen Uzunov, directorul sportiv al CVM Tomis. Aflată la patru puncte în urma liderului clasamentului, Remat Zalău, formaţia constănţeană nu mai are, practic, şanse la titlu. „Noi mai avem doar şanse teoretice la titlul naţional, Zalău este favorită acum. Remat a fost echipa cea mai bine pregătită pentru turneele finale, din toate punctele de vedere. Poate că dacă noul antrenor (n.r. - Viktor Sidelnikov) ar fi venit măcar cu o lună mai devreme, echipa noastră ar fi fost mai bine pregătită pentru aceste turnee finale”, a adăugat Uzunov.

Programul partidelor din turneul de la Zalău, care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni - vineri: CVM Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti (ora 16.30), Remat Zalău - Unirea Dej (ora 19.00); sâmbătă: Dej - CVM Tomis (ora 16.30), Zalău - Dinamo (ora 19.00); duminică: Dinamo - Dej (ora 16.30), Zalău - CVM Tomis (ora 19.00).