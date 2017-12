CVM Tomis se aştepta ca Zalăul să-i fie adversara din finală

Vineri şi sâmbătă, cu începere de la ora 17.00 (intrarea spectatorilor este gratuită), Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui primele două meciuri din finala Diviziei A1 la volei masculin, în care se vor întâlni echipele CVM Tomis Constanţa şi CSVM Zalău. Se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, următoarele trei fiind programate în 17 şi 18 aprilie, la Zalău, respectiv în 24 aprilie, la Constanţa. Meciurile 4 şi 5 se dispută doar dacă este necesar.

STOEV A PRONOSTICAT FINALA ÎN LUNA FEBRUARIE „Eu am spus încă din luna februarie că şansele cele mai mari să joace finala contra noastră le are Zalăul. Au fost în criză după înfrângerea cu Dinamo, apoi au pierdut cu Baia Mare, dar şi-au revenit. La fel a fost şi în semifinala cu Craiova, când au revenit de la 0-2 şi au câştigat de trei ori la rând. Au schimbat ceva în echipă, cu Tebieş extremă în locul lui Bala. Nu cred că a avut un impact foarte mare asupra jocului, dar rezultatele au fost mai bune. Nagy a jucat bine, dar a mai fost şi blocat de craioveni”, a declarat Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis. Tehnicianul bulgar s-a referit la rezultatele slabe înregistrate de sălăjeni în returul sezonului regulat, care i-au şi coborât pe locul al treilea. Au fost eşecul cu Dinamo de la Bucureşti (0:3), apoi un alt 0:3 la Zalău, cu Tomis, plus alte două rezultate slabe acasă, 3:2 cu Unirea Dej şi 1:3 cu Explorări Baia Mare.

Învins pe teren propriu în primul joc din play-off, scor 1:3, Municipalul din Zalău nu a mai cedat niciun punct în celelalte două meciuri contra maramureşenilor şi a ajuns în semifinala cu SCM U. Craiova, câştigată cu 3-2 de la 2-0 pentru olteni! „Zalăul şi-a revenit în formă, iar în acest sezon a reuşit cinci victorii asupra echipei din Craiova faţă de numai două înfrângeri. Matematica ne spune că a fost mai bună decât Craiova şi a meritat să se califice în finală”, a mai spus Stoev. „Mă aşteptam ca ei să fie finalişti, după ce am văzut partidele câştigate la Zalău. M-au surprins cele două eşecuri de la Craiova, din primele meciuri, dar am ştiut că au puterea necesară să revină”, a declarat antrenorul secund Radu Began. „A fost o semifinală foarte echilibrată, la fel a fost şi ultimul meci, terminat după cinci seturi. Mă aşteptam la un asemenea echilibru, iar victoria Zalăului este meritată, pentru că a reuşit să revină de la 0-2 scor general”, a afirmat centrul Sergiu Stancu. „Cred că au ajuns în finală cele mai valoroase echipe din România. Noi avem avantajul că i-am învins în sezonul regulat şi în semifinala Cupei României, dar acum este cu totul altceva. Jucăm în finala campionatului şi toţi ne dorim să câştigăm titlul. Ne dorim să evoluăm la nivelul nostru obişnuit şi să încheiem sezonul în cea mai plăcută manieră”, a spus căpitanul Tomisului, coordonatorul Andrey Zhekov.