CVM Tomis şi Lukoil Burgas şi-au împărţit victoriile

Sîmbătă, la Burgas, echipa bulgară Lukoil şi Club Volei Municipal Tomis Constanţa au disputat al doilea meci de verificare în două zile. După ce vineri seară au cîştigat campionii României, cu 3-2, gazdele s-au revanşat şi s-au impus cu 3-1, pe seturi 31-29, 25-23, 22-25 şi 25-23. Interesant este că în primul set Tomis a condus cu 21-13, însă Lukoil a recuperat pe serviciul lui Nikolai Nikolov, care a izbutit şase aşi la rînd! Gazdele au avut doi jucători în lotul lărgit al Bulgariei care s-a calificat pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, centrul N. Nikolov şi ridicătorul Stanev. Formula de start a Tomisului a fost: Toronyai - Miseikis, Began, Macovei, Pereu, Ashlei şi libero Mihăilă. Din setul 2, Ashlei a fost înlocuit de Voinea, iar din setul 3 a intrat Milotin în locul lui Began. Au mai jucat Tănăsescu, Firpo şi Daivison (schimbări tactice), în timp ce Lică nu a evoluat. După victoria de vineri seară, Stelio De Rocco a declarat: „A fost un meci dificil pentru că am intrat pe teren după un drum de şase ore cu autocarul şi împotriva unei formaţii puternice. Am jucat bine primele două seturi, apoi am căzut, dar jucătorii au demonstrat caracter şi multă dorinţă de victorie în tie-break şi au cîştigat cu 3-2.” După ce duminică au fost liberi, voleibaliştii constănţenii revin astăzi la antrenamente şi se vor pregăti pentru Cupa Mării Negre, care debutează miercuri.