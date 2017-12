CVM Tomis şi Orion Doetinchem se reîntîlnesc după doi ani

Eliminată din Cupa CEV, CVM Tomis nu a părăsit Cupele Europene inter-cluburi, pentru că regulamentul competiţiei prevede ca formaţiile învinse în primul tur să continue în Cupa Challenge, faza 16-imilor. Tragerea la sorţi efectuată vineri a scos în faţa constănţenilor, după Hypo Tirol Innsbruck, o altă fostă adversară din Eurocupe, DOC Stap Orion Doetinchem. În urmă cu două ediţii, românii şi olandezii s-au întîlnit în Top Teams Cup, iar Tomis s-a calificat mai departe după un dublu 3-1. “În Cupele Europene nu există meciuri uşoare sau meciuri grele. Dacă sîntem foarte bine pregătiţi pentru aceste jocuri şi foarte bine motivaţi, eu zic că există şanse să trecem din nou de echipa olandeză. Am mai cîştigat la Doetinchem acum doi ani de zile şi sper să repetăm acel rezultat”, spune Florin Voinea. “Este o echipă pe care Tomis a mai eliminat-o. Campionatul olandez este foarte puternic şi ne aşteaptă meciuri destul de grele. Sper să ne putem remonta şi motiva pentru acest nou obiectiv”, a declarat Petrişor Macovei. “Vom încerca să aflăm informaţii despre această echipă olandeză, vom viziona şi partidele jucate acum doi ani. Oricum, sînt mulţumit de tragerea la sorţi şi de traseul în continuare. Trebuie să uităm eşecul de la Innsbruck şi să privim înainte, mai întîi la meciurile de campionat, apoi la Cupa Challenge”, a spus antrenorul campioanei, Stelio De Rocco. “Este o tragere la sorţi favorabilă, pentru că am evitat echipele din Polonia, Italia sau Turcia, şi avem un culoar bun pentru a juca semifinale în acest an. Avem amintiri plăcute despre Orion Doetinchem, dar aşa era şi cu Tirol Innsbruck... Se pare că nu mai au nici măcar echipa de atunci, dar e bine să fim foarte atenţi. Îmi amintesc că serveau foarte bine, dar şi că noi i-am bătut foarte clar cu serviciul şi cu un jucător de excepţie, Piotr Gabrych”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

Tomis şi Orion se întîlneau în ianuarie 2007, într-o dublă manşă contînd pentru optimile Top Teams Cup, iar cele două partide contînd pentru Cupa Challenge vor avea loc luna viitoare, manşa tur la Constanţa, pe 9, 10 sau 11 decembrie, iar returul în Olanda, pe 16, 17 sau 18 decembrie. Echipa calificată mai departe va întîlni în optimi de finală învingătoarea disputei Euphony Asse Lennik (Belgia) - Marek Union Ivkoni Dupniţa (Bulgaria). Pentru un loc în Final Four s-ar putea duela două echipe româneşti în primăvara lui 2009! Asta pentru că Tomis, dacă va ajunge în sferturi, ar putea întîlni pe VCM Piatra Neamţ, care va juca în 16-imi cu Metallurg Zhlobin (Bielorusia), apoi cu învingătoarea disputei TV Amriswil (Elveţia) - Posojilnica Aich/Dob (Austria).