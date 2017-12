CVM Tomis şi-a propus să ajungă în play-off-ul Ligii Campionilor

Invitat la emisiunea Derby, difuzată aseară de Neptun TV, preşedintele CVM Tomis Constanţa, Sorin Strutinsky, a anunţat strategia clubului pentru sezonul următor. În calitatea sa de campioană a României la volei masculin, CVM Tomis va participa şi în sezonul viitor în Liga Campionilor, competiţie în care a debutat în ediţia 2012-2013, fiind acceptată la start graţie unui wild-card acordat de Confederaţia Europeană de Volei (CEV). „Va fi al doilea sezon pentru noi în Liga Campionilor şi ne-am propus să obţinem mai mult decât anul trecut. Vrem să depăşim faza grupelor şi să ajungem în play-off, între primele 12 echipe ale competiţiei, dar mai mult nu cred că se va putea. Bugetele echipelor care ajung până acolo sunt mult mai mari decât îşi poate permite Constanţa. Doar şansa ne poate ajuta să mergem mai departe, dar va fi foarte greu. În grupă este posibil să batem un adversar foarte bine cotat, dar la meciuri eliminatorii, tur-retur, nu prea avem şanse”, a declarat Strutinsky.

STOEV ŞI GONZALEZ VOR CONTINUA ŞI ÎN SEZONUL URMĂTOR. Sorin Strutinsky a anunţat că tehnicianul bulgar Martin Stoev are contract cu clubul pentru încă un sezon şi că va antrena Tomisul şi în campionatul următor. „Ne dorim să rămână cât mai mulţi jucători din lotul care a câştigat campionatul. Echipa a demonstrat că merge, are rezultate şi este păcat să nu continuăm împreună. Sigur, vor pleca trei-patru jucători, o parte dintre ei cu probleme medicale. Nu ne putem permite să-i ţinem şi ei ştiu asta. Ne dorim ca Gonzalez să continue la noi, am negociat un nou contract, mai trebuie avizul agentului său, dar nu cred că vor fi probleme. Nu este însă nimic sigur deocamdată, pentru că poate veni agentul cu o propunere mult mai bună decât a noastră. Îmi doresc să rămână mai mulţi jucători din lotul actual, dar aştept să treacă şi Cupa României pentru a discuta cu ei”, a precizat preşedintele CVM Tomis.

CVM TOMIS ARE REZULTATE ŞI LA NIVELUL COPIILOR ŞI JUNIORILOR. În aceeaşi emisiune, Sorin Strutinsky s-a referit şi la schimbul de mâine al echipei de seniori CVM Tomis Constanţa. „Avem anul acesta titluri naţionale la seniori şi cadeţi, dar avem şi echipele de minivolei, speranţe şi juniori calificate pentru turneele finale. Nu este oraş în ţară sau club de volei care să ofere condiţii mai bune echipelor de cadeţi şi juniori. Am încercat să-i pun un fel de condiţie antrenorului Martin Stoev, să aducă doi jucători de la Centrul de copii şi juniori la echipa mare. Tarţa s-a antrenat cu echipa de seniori în campionatul recent încheiat şi a şi jucat la echipa mare. Să vedem ce vom reuşi în sezonul viitor. Juniorii însă trebuie să ştie că există această dorinţă a noastră ca ei să ajungă la echipa mare a Constanţei. Sau la alte formaţii din ţară, dacă nu vor putea rămâne aici. Ne dorim ca ei să obţină rezultate bune şi în Europa, cu echipele naţionale de cadeţi sau juniori”, a mai spus Strutinsky.