CVM Tomis speră la evoluţii mai bune în retur

CVM Tomis şi-a încheiat seria evoluţiilor din turul Diviziei A1 la volei masculin cu victoria asupra echipei SCM U. Craiova, scor 3:2, în meciul jucat sâmbătă la Constanţa. Vicecampionii au terminat turul campionatului în fruntea clasamentului, cu 23 de puncte obţinute în urma a opt victorii şi două înfrângeri, însă bilanţul putea fi mult mai bun dacă Tomis nu pierdea puncte neaşteptat, în faţa unor echipe inferioare valoric. După un start lansat, cu punctaj maxim după trei etape (victorie la Piatra Neamţ şi pe terenul lui Dinamo, apoi 3:1 acasă cu Remat Zalău), a urmat primul “scurtcircuit”, 2:3 în deplasare cu CSM Agronomia Bucureşti! CVM Tomis a mai pierdut cu 1:3 la Dej, dar a cedat şi câte un punct pe teren propriu în partidele cu formaţiile din Şimleu şi Craiova.

„Cred că am fi putut să avem un bilanţ mult mai bun. Am jucat ezitant în unele meciuri şi am pierdut puncte cu echipe de la care nu aşteptam să reuşească asta. Cred că echipa noastră poate juca mult mai bine decât până acum”, a spus Dan Borota, căpitanul echipei. „Acum trebuie să ne concentrăm atenţia asupra returului, a play-off-ului şi a turneului final din Cupa României. Trebuie să găsim un ritm cât mai bun în campionat, de acum încolo nu vor mai fi meciuri în Cupele Europene şi ne va fi mai uşor”, a afirmat antrenorul principal Radovan Gacic.

CRAIOVA ARE PLANURI MARI ÎN ACEST SEZON! SCM U. Craiova a reuşit să plece cu un punct nesperat de la Constanţa, mai ales după felul cum s-a jucat în primele două seturi. Gazdele au dominat categoric, au câştigat la 19 şi la 12 şi nimeni din Sala Sporturilor nu se gândea la un alt rezultat final decât un 3:0 scurt. Antrenorul echipei craiovene, Dănuţ Pascu, a riscat totul pe o carte şi... i-a ieşit! „Am încercat un mic artificiu: am început cu rezervele setul secund şi am mizat pe faptul că Tomis Constanţa va trata cu superficialitate evoluţia noastră. Pe finalul setului am introdus din nou titularii, să simtă terenul, iar din setul 3 am forţat jocul şi s-a produs schimbarea pe care mi-am propus-o. A fost o inspiraţie, o măsură luată la sacrificiu, dar care astăzi mi-a ieşit”, a explicat Pascu după meciul de sâmbătă. Oltenii sunt bine plasaţi în clasamentul turului - ocupă locul 2, la două puncte de liderul Tomis Constanţa - şi au speranţa că vor continua evoluţiile bune şi în retur. „Ne aşteaptă un retur foarte greu, locul din clasament ne obligă mult şi nu ne rămâne decât să fim serioşi în continuare. Am ajuns aici datorită seriozităţii cu care echipa abordează antrenamentele şi meciurile. Nu trebuie uitat faptul că în vară am transferat şapte jucători, dintre care patru sunt acum titulari (n.r. - Dumitrache, Milotin, Romanescu şi Bratosin, dar şi libero-ul Jovic). Este greu ca în patru luni să formezi o echipă competitivă, dar noi am reuşit foarte repede să legăm relaţiile de joc, astfel că au apărut şi victoriile”, a mai spus Dănuţ Pascu.