CVM Tomis, succes fără emoţii la Piatra Neamţ

Sîmbătă, la Piatra Neamţ, liderul Diviziei A1 la volei masculin, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, s-a impus, cu 3-0 (25-19, 25-23, 25-11), în derby-ul cu echipa locală Volei Club Municipal, jucătorii antrenaţi de Stelio De Rocco controlînd ostilităţile pe toată durata partidei. Dacă primul set a fost echilibrat pînă la al doilea time-out tehnic, parţialul al doilea a fost început în forţă de Tomis, care a condus cu 8-2. Gazdele au revenit în joc, au egalat la 14, iar în finalul setului constănţenii s-au desprins decisiv. În ultimul set, voleibaliştii Tomisului au aplicat un sec 25-11 nemţenilor, astfel că repetiţia pentru duelul din GM Capital Challenge Cup, cu Metallurg Zhlobin (joi, Sala Sporturilor, ora 18.00) a fost una reuşită. „Am venit pregătiţi la Piatra Neamţ să jucăm cît mai bine. Am avut o prestaţie foarte bună şi acest lucru s-a materializat şi la finalul jocului. Tomis a arătat cu totul altfel faţă de partida de la Zalău”, a caracterizat antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco, întîlnirea de la Piatra Neamţ. „Ne aşteptam la o partidă mai echilibrată, la un răspuns mai consistent din partea nemţenilor. Nu ne displace situaţia asta, am terminat repede meciul, în trei seturi, iar oboseala nu şi-a spus cuvîntul. Meciul a fost fără istoric. La întoarcere au fost probleme cu autocarul, în apropiere de Adjud. Am aşteptat aproximativ cinci ore să vină un alt autocar pentru a ne continua drumul spre Constanţa”, a declarat Laurenţiu Lică. „A fost un 3-0 clar pentru pentru Tomis. Nu am profitat de momentele mai bune de joc ale noastre”, a spus Rareş Gavril, liberoul nemţenilor.

Au evoluat - VCM Piatra Neamţ (antrenor Dan Gavril): Dascălu - Dumitrache, Ştefură (cpt.), Gheorghiţă, Harbuz, Didorciuc, R. Gavril - libero; au mai jucat: Tofan, Moisa, Mihalcea şi C. Matei; CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began (cpt.), Brinkman, Ashlei, Daivison, Tănăsescu - libero; au mai jucat: Miseikis, Macovei şi Toronyai. Au arbitrat: Angeluş Cotoanţă şi Cornel Malaxia (ambii din Bucureşti). Observator: Radu Farmuş (Bucureşti).

Celelalte rezultate al etapei: Ştiinţa Bacău - Remat Zalău 1-3; Steaua - Rapid 3-1; Constam Buzău - U. Cluj 2-3; Torpi Tg. Mureş - Unirea Dej 1-3; Explorări Baia Mare - Dinamo 1-3.

Clasament

1. CVM TOMIS 17 16 1 49: 7 33

2. VCM Piatra Neamţ 17 14 3 42:19 31

3. Dinamo Bucureşti 17 12 5 40:20 29

4. Constam Buzău 17 11 6 38:26 28

5. Explorări Baia Mare 17 11 6 41:29 28

6. Remat Zalău 17 10 7 39:28 27

7. U. Cluj 17 8 9 31:37 25

8. Steaua Bucureşti 16 8 8 28:32 24

9. Unirea Dej 17 5 12 25:42 22

10. Ştiinţa Bacău 17 2 15 20:48 19

11. Torpi Tg. Mureş 16 3 13 13:44 19

12. Rapid Bucureşti 17 1 16 14:48 18