CVM Tomis va continua în Cupa Challenge

Aseară, în Sala Sporturilor, CVM Tomis Constanţa a pierdut şi returul cu SCC Berlin, din 16-imile de finală ale Cupei CEV la volei masculin. Vicecampioana României avea o singură şansă pentru a se califica în optimi: să câştige atât meciul de ieri, indiferent de scor, cât şi “setul de aur”, modalitatea de departajare a echipelor aflate la egalitate de victorii pe ansamblul celor două manşe. Însă, învingători cu 3:0 în meciul tur, voleibaliştii germani s-au impus şi în deplasare, cu acelaşi scor, pe seturi 25:22, 25:15, 25:16. Berlinezii au impus un ritm ridicat încă din startul întâlnirii, au servit foarte bine şi au profitat de orice greşeală comisă de constănţeni. Totuşi, primul set a fost şi cel mai echilibrat, pentru că gazdele au reuşit să remonteze de la 13:18 la 21:20, graţie unei serii foarte bune la serviciu a lui Zoltan David, intrat ca schimbare tactică, în locul lui Macovei, la 17:20. Din păcate, la 22:21, Merkushev a greşit două atacuri şi SCC Berlin a încheiat setul cu un as!

Aici s-a scris istoria meciului, pentru că, în continuare, jucătorii mai tineri de la CVM Tomis şi-au pierdut încrederea în forţele proprii şi nu au mai contat până la final. Ar mai fi de notat doar accidentarea lui Korzenevics, care după un blocaj a căzut pe piciorul lui Hidalgo şi a suferit o uşoară entorsă la gleznă. Formaţia germană a demonstrat de ce este lider în Bundesliga şi are ca obiectiv accederea în Final Four-ul Cupei CEV. În ciuda acestei eliminări, formaţia de pe Litoral îşi va continua parcursul în Cupele Europene, urmând să joace în 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, pe 8 şi 15 decembrie. Adversara constănţenilor va fi stabilită prin tragere la sorţi şi va fi una dintre echipele care au depăşit turul 2 al competiţiei.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „SCC Berlin este o echipă bună, care astăzi (n.r. - ieri) a jucat excelent. Chiar dacă ne-am mai descurcat la apărare, la blocaj şi, uneori, la serviciu, noi nu am avut nici astăzi atac, la fel ca în meciul tur. Iar fără atac, în Cupele Europene nu faci 20 de puncte pe set. M-a nemulţumit din nou prestaţia coordonatorului (n.r. - Lescov), care s-a pierdut şi nu a respectat indicaţiile tactice. (...) Am pierdut primul set, asta e, dar nu înţeleg de ce apoi am renunţat la luptă. Trebuie să recunoaştem, SCC Berlin este o echipă de nivel înalt, cu jucători mai valoroşi” - Viktor Sidelnikov (antrenor principal CVM Tomis). „Mai sunt şi astfel de meciuri, în care nu îţi iese nimic. Au fost multe greşeli, au lipsit determinarea şi dorinţa de victorie din meciul cu Dinamo. Ca să câştigi în faţa unei echipe ca Berlin ai nevoie de multă concentrare, ceea ce nouă ne-a cam lipsit astăzi” - Mads Ditlevsen (jucător CVM Tomis). „Mă aşteptam la o replică puternică din partea adversarilor, ceea ce s-a şi întâmplat în primul set, dar mă aşteptam să lupte mai mult. Tomis este o echipă bună, dar pe ansamblul celor două manşe jucătorii mei au fost superiori” - Mark Lebedew (antrenor principal SCC Berlin). „Ne bucură această victorie scurtă şi calificarea în turul următor, fără set pierdut. Nu a fost deloc un meci uşor, însă am câştigat şi am rămas neînvinşi în acest sezon. Următorul adversar, echipa poloneză (n.r. - Asseco Resovia Rzeszow), se anunţă mai dificil, vom vedea ce va fi” - Salvador Hidalgo Oliva (jucător SCC Berlin).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Ditlevsen, Macovei, Spînu, Merkushev, Bahov şi Mihăilă - libero (au mai jucat: David, Began, Janosik şi Sigoli); SCC Berlin (antrenori Mark Lebedew şi Eric Wunderlich): Skach - Spirovski, Korzenevics, Galandi, Hidalgo, Touzinsky şi Krystof - libero (a mai jucat: Krause). Au arbitrat: Goran Gradinski (Serbia) şi Alim Batyuk (Ucraina).