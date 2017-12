CVM Tomis va debuta peste opt zile în Liga Campionilor

După victoria cu 3:2 de la Dej, din prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanța se pregătește săptămâna aceasta pentru primul derby al campionatului 2015-2016. Vineri, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanța, campioana va primi vizita vicecampioanei en titre, ACSVM Zalău. Acest derby va constitui repetiția generală pentru primul meci din Liga Campionilor 2015-2016, care va avea loc joia viitoare, de la ora 21.30, pe terenul belgienilor de la Volley Asse-Lennik. „Nu am evoluat prea bine la Dej, dar asta și pentru că nu am reușit să facem înaintea acestui campionat cea mai bună pregătire posibilă. Am jucat doar trei meciuri amicale, iar adversarii nu au fost de calibru. Sper să evoluăm mai bine cu Zalăul, astfel ca în Belgia să putem avea mai multă personalitate”, spune Martin Stoev, antrenorul principal al formației constănțene.

LENNIK A CUCERIT SUPERCUPA BELGIEI

Vicecampioana Belgiei a debutat cu dreptul în noul sezon intern, reușind să-și adjudece Supercupa Belgiei după un 3:0 (25:16, 25:17, 25:17) net în meciul contra campioanei Knack Roeselare, adversara de anul trecut a Tomisului în Liga Campionilor. Roeselare, cu un lot mai slab valoric decât în sezonul trecut (i-a pierdut pe Tervaportti și T. Rousseaux, fără a aduce înlocuitori de aceeași valoare), n-a avut nicio șansă în Edugo Arena din Ghent, cedând partida în doar 80 de minute. Pentru Lennik a fost prima Supercupă din istoria clubului. Au evoluat pentru Lennik (antrenor Johan Devoghel): Depestele 2p - Overbeeke 14p, Sugranes Martinez 10p, Colson 10p, Baetens 11p, Staszewski 7p și Sparidans - libero. Rezerve neutilizate: Cosemans (coordonator), Pekmans (universal), Kindt (universal sau extremă), Fasteland (centru), Andringa (extremă). Mai fac parte din lot Hoeyberghs (coordonator) și Willems (extremă). Până la întâlnirea cu Tomis, belgienii vor susține și primul meci de campionat, joi, pe terenul lui VDK Gent.

Cât despre celelalte adversare ale Tomisului din Liga Campionilor, Asseco Resovia Rzeszow încă nu a jucat vreun meci în campionatul Poloniei, care va debuta la sfârșitul acestei săptămâni, în timp ce Dragons Lugano a susținut prima partidă în Elveția abia în etapa a doua. A fost Biogas Volley Nafels - Dragons Lugano 1:3 (25:17, 20:25, 17:25, 22:25), iar pentru echipa antrenată de Mario Motta au evoluat: Bürge 4p - Andric 11, Savic 7, Todorov 15, Hietanen 9, Radziuk 10 și Rosic - libero. Au mai jucat: Pokersnik (extremă) 2p, Valsecchi (centru) 5, Basile (libero). Rezerve neutilizate: Marcelinho (coordonator), Tomsia (universal). Mai face parte din lot și Gelasio (extremă).

