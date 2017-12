CVM Tomis va încerca să mai producă o surpriză

Astăzi, de la ora 19.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui ultimul meci jucat de CVM Tomis în actuala ediţie a Ligii Campionilor la volei masculin, cel cu Dinamo Moscova. Partida va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2 şi va opune două formaţii cu obiective diferite în Grupa E. Gazdele au 4 puncte în clasament, iar o victorie le garantează ocuparea locului 3 şi le oferă şanse de a continua în Cupa CEV, faza Challenge Round, dar asta şi în funcţie de rezultatele înregistrate în celelalte grupe. La rândul lor, ruşii au 9 puncte şi au nevoie de victorie pentru a nu rata play-off-ul Ligii Campionilor, pentru că una dintre cele şapte ocupante ale poziţiei secunde, având cea mai slabă linie de clasament, va ajunge şi ea în Cupa CEV.

CVM TOMIS VA JUCA PENTRU SUPORTERI. Evident, prima şansă la obţinerea victoriei o are vicecampioana Rusiei, graţie lotului mai valoros şi experienţei superioare, dar constănţenii îşi doresc să încheie cât mai bine prima participare din istorie în Liga Campionilor. „Va fi un meci foarte dificil pentru echipa noastră şi sper să-l facem la fel de dificil şi pentru ei. Va fi o plăcere să jucăm împotriva unui asemenea adversar, cu jucători de mare valoare în lot, aşa cum au şi celelalte două echipe din grupa noastră. Va trebui să ne concentrăm asupra jocului nostru, să ne folosim atuurile, să jucăm la capacitate maximă şi îmi doresc să ajungem la cinci seturi contra lui Dinamo Moscova. Ar fi un rezultat foarte bun pentru noi”, a spus extrema Milos Terzic. „Ne dorim să jucăm cât mai bine, pentru că avem o datorie faţă de fanii noştri. Am câştigat aici cu Fenerbahce, dar cu Belchatow nu am reuşit mare lucru. Publicul constănţean merită o victorie la acest ultim meci din Liga Campionilor. Fiecare set obţinut în faţa unei echipe ca Dinamo Moscova este foarte important pentru noi. În primul rând, va trebui să servim foarte bine, apoi să avem o tactică bună la preluare, pentru că echipele din Rusia sunt renumite prin serviciile foarte bune, ca şi pentru blocaj. Va trebui să jucăm în viteză, astfel încât să evităm blocajul lor foarte înalt”, a afirmat universalul Marko Bojic. „Aştept de la echipa mea să lupte din greu pentru victorie. Pe teren nu contează numele jucătorilor sau bugetul clubului sau tradiţia. Dinamo Moscova nu mai este de mult doar un club, este chiar o instituţie, dar pe teren fiecare echipă are şansele ei. Dinamo nu este calificată încă pentru play-off, aşa că va veni la Constanţa foarte motivată pentru a obţine victoria. Vom vedea ce va fi, noi vom lupta pe teren şi dacă vom avea şanse să învingem le vom fructifica”, a spus antrenorul principal Radovan Gacic.

Dinamo Moscova nu traversează cel mai bun moment, în această toamnă având două înfrângeri în cinci meciuri jucate în Liga Campionilor şi cinci eşecuri în zece etape în campionatul intern. În ultimul meci de campionat, 1:3 în deplasare cu Dinamo Krasnodar, pentru Dinamo Moscova au evoluat: Grankin - Kruglov, Krivets, Shcherbinin, Markin, Veres şi Stepanyan - libero. Antrenorii Yuri Cherednik şi Oleg Antonov nu se pot baza încă pe două dintre vedetele deţinătoarei Cupei CEV: Poltavskiy este accidentat, iar Kurek încă nerefăcut după o accidentare. Cei doi joacă pe postul de extremă, Markin fiind a patra variantă pe acest post la Dinamo! În plus, Veres a ratat şi el câteva partide în noiembrie, tot din cauza unei accidentări, iar atunci alături de Markin a jucat în preluare Shchadilov, un centru de 2,05 m!

Celălalt joc din ultima etapă a Grupei E, Fenerbahce Grundig Istanbul - PGE Skra Belchatow, va avea loc tot astăzi, de la ora 19.30. A doua reprezentantă a României în Liga Campionilor, Remat Zalău, evoluează tot astăzi, în deplasare, cu Bre Banca Lannutti Cuneo (ora 21.30).

TOMBOLĂ CU PREMII PENTRU SPECTATORI. Biletul de intrare la meciul CVM Tomis - Dinamo Moscova costă 10 lei, iar elevii şi studenţii vor avea intrarea gratuită. Şi la această partidă conducerea clubului constănţean va organiza o tombolă cu premii, constând într-un televizor color, un DVD şi un toaster.