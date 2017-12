CVM Tomis va întâlni echipa germană SSC Berlin

În primul tur din cadrul ediţiei 2010-2011 a Cupei CEV la volei masculin, 16-imi de finală, CVM Tomis Constanţa va juca împotriva unei formaţii din Germania, s-a stabilit în tragerea la sorţi efectuată sâmbătă. Vicecampioană a României şi câştigătoare a Cupei României în sezonul trecut, CVM Tomis va întâlni echipa SCC Berlin, primul joc în deplasare. În cazul în care vor depăşi acest tur, constănţenii vor juca în optimi cu Asseco Resovia Rzeszow (Polonia) sau cu Diamant Kaposvar (Ungaria). „Am avut o tragere la sorţi nefavorabilă, în comparaţie cu Dinamo, pentru că în turul al doilea am putea întâlni o formaţie din Polonia, Resovia. Şi la echipa din Berlin sunt ambiţii mari, se fac investiţii pentru a se bate la titlu în Germania. Noi avem un lot tânăr, dar am încredere în noul antrenor”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. SCC Berlin a terminat pe locul 4 în ediţia trecută a campionatului german, sezonul regulat, apoi a pierdut în semifinalele play-off-ului în faţa campioanei VfB Friedrichshafen (0-3 scor general). Echipa berlineză era antrenată de un sloven, Andrei Urnaut, iar în sezonul trecut a avut în lot cinci germani şi mai mulţi “stranieri”. Cel mai cunoscut este internaţionalul bulgar Krasimir Gaydarski (centru), ceilalţi venind din Cehia (2), Serbia, Olanda, Letonia şi Cuba. De altfel, cubanezul Salvador Hidalgo Oliva (extremă, 24 de ani) a fost principalul atacant al echipei. În ediţia trecută din GM Capital Challenge Cup, SCC Berlin a ajuns până în Final Four şi s-a clasat pe locul 3. Germanii au anunţat deja noul antrenor al echipei, autralianul Mark Lebedew, fost la VC Franken (locul 6 în sezonul trecut), echipă care a retrogradat din Bundesliga pentru că a dat faliment! Prima achiziţie făcută de SCC pentru noul campionat este Felix Fischer (27 de ani, 2,03 m, centru, internaţional german), revenit de la Paris Volley după un sezon, în timp ce universalul sârb Aleksandar Spirovski şi-a prelungit contractul cu berlinezii pentru încă un an.

România va avea în Cupa CEV încă o reprezentantă, Dinamo Bucureşti, care joacă în primul tur contra unei formaţii din Slovenia, Salonit Anhovo Kanal, meciul tur fiind programat în deplasare. Dacă se califică mai departe, dinamoviştii vor juca în optimi cu Topvolley Precura Antwerpen (Belgia) sau cu Evivo Duren (Germania). Partidele tur vor avea loc în intervalul 16-18 noiembrie, iar returul o săptămână mai târziu. Dacă se califică până în sferturi, cele două formaţii româneşti vor fi adversare pentru un loc în Challenge Round! În GM Capital Challenge Cup la volei masculin vom fi reprezentaţi de Unirea Dej, formaţie care a fost exceptată de la primul tur. În turul al doilea, programat pe 16-18 şi 23-25 noiembrie, Unirea întâlneşte pe Chemes Humenne (Slovacia), primul joc în deplasare.