CVM Tomis, victorie cu emoții în primul meci oficial al anului

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, își continuă seria de victorii din acest sezon. Deținătoarea Cupei României a început cu dreptul cursa pentru apărarea trofeului, chiar dacă scorul înregistrat aseară, în manșa tur a sferturilor de finală, oferă șanse de calificare și formației adverse, Arcada Galați. Partida jucată în Sala Sporturilor din Constanța s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3:2 (21:25, 25:20, 25:17, 21:25, 15:12), astfel că returul de la Galați, decisiv pentru calificarea în Final Four, se anunță foarte încins. Data de disputare a manșei retur (18 februarie) va fi, cu siguranță, schimbată, pentru că atunci voleibaliștii antrenați de Martin Stoev și Radu Began vor juca în play-off-ul Ligii Campionilor!

CVM Tomis nu a reușit, ieri, cea mai bună evoluție din acest sezon, echipa constănțeană fiind încă departe de forma arătată în lunile noiembrie și decembrie. Arcada a oferit o replică foarte bună și a împins partida în set decisiv, așa cum izbutise și în campionat la Constanța! Totuși, campionii sunt favoriți să meargă mai departe, pentru că până la retur Zhekov și compania își vor intra sigur în forma ideală.

„Nu am jucat prea bine astăzi (n.r. - ieri). Cu siguranță încă nu suntem în formă maximă, pentru că toată pregătirea pe care am gândit-o a avut ca obiectiv meciul de miercurea viitoare, de la Lugano (n.r. - din Liga Campionilor, etapa a 5-a)”, a declarat Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis. „Se vede că echipa din Constanța este mai experimentată decât a noastră, însă și noi puteam câștiga astăzi. În setul cinci însă, noi am făcut niște gafe copilărești”, a spus Marian Apostu, antrenor principal la Arcada.

Au evoluat formațiile - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Stoian - Simeonov 24p, Spînu 6p, Stancu 13p (7 blocaje), Petkov 11p, Janic 11p, Rosic - libero (au mai jucat Zhekov 4p, Aciobăniței 9p, Laza 6p, Tănăsescu); Arcada (antrenori Marian Apostu și Neculai Harabagiu): Bartha 3p - Dumitrache 23p, Cosic 11p, Cerșemba 13p, Zupanc 10p, Cristudor 2p, D. Ghimeș - libero (au mai jucat Pașcan 14p, Dragomir 1p, Martin, Radovic).

Până acum, în manșa tur din sferturile de finală ale Cupei României s-a mai jucat un singur meci: CSVM Zalău - VC Banatul Caransebeş 3:0 (28:26, 25:15, 25:22). Celelalte două partide, Dinamo Bucureşti - Unirea Dej și SCM U. Craiova - CSM Bucureşti, au fost amânate pentru 26 ianuarie, respectiv 28 ianuarie. În sferturi se joacă tur-retur şi se califică mai departe echipa care câştigă cele mai multe seturi. Dacă setaverajul este egal la capătul celor două manşe, după meciul retur se joacă set de aur pentru stabilirea echipei calificate. Câştigătoarele din sferturi se califică pentru Final Four, programat în zilele de 4 şi 5 aprilie, pe teren neutru.