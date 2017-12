CVM Tomis, victorie după cinci seturi în fața Zalăului

Reeditarea duelului pentru titlu din sezonul trecut, dintre CVM Tomis Constanța și ACSVM Zalău, a dat din nou câștig de cauză formației de la țărmul mării, campioana en titre învingând, cu scorul de 3:2 (26:28, 25:19, 22:25, 25:21, 15:13), în meciul disputat vineri, în Sala Sporturilor din Constanța. Antrenorul Tomisului, Martin Stoev, a mai obținut astfel o victorie în confruntările cu tatăl său, Stoyan Stoev, iar echipa constănțeană a făcut și o ultimă repetiție oficială, una extrem de utilă, înaintea startului în sezonul 2015-2016 al Ligii Campionilor.

Întâlnirea din etapa a 2-a a Diviziei A1 la volei masculin a fost una maraton, care a durat aproape două ore și jumătate, a început cu Tomisul în avantaj, însă oaspeții au revenit și au condus cu 8:5 la primul time-out tehnic. Pe serviciul lui Dragoș Pavel și cu o linie la blocaj alcătuită din Ananiev, Ragin și Yordanov, formația antrenată de Martin Stoev și Radu Began a întors rezultatul și a preluat conducerea, 11:10. Zalăul a revenit în avantaj, 16:14, după care a condus cu 21:18 și 23:21. Tomis a egalat la 23, a salvat trei mingi de set, însă jucătorii pregătiți de Stoyan Stoev și Bogdan Nicolae s-au impus în cele din urmă cu 28:26. Supărați după pierderea primului set, voleibaliștii Tomisului au strâns rândurile și au condus în permanență jocul în setul secund, câștigând cu 25:19. În setul al treilea, gazdele s-au desprins la 18:15, dar Zalăul a revenit și a întors rezultatul, oaspeții adjudecându-și setul cu 25:22. În al patrulea set, după ce oaspeții au condus cu 10:8, Tomisul a preluat conducerea și a restabilit egalitatea după 25:21. Setul decisiv a început favorabil pentru Zalău, care a condus cu 6:2, Tomis a egalat la 7, a trecut în avantaj, 10:9, și a închis meciul într-un final pe muchie de cuțit, cu 15:13, omul punctelor de aur fiind universalul Boyan Yordanov, căpitanul gazdelor.

Evoluția scorului - Setul 1: 4:2, 5:8, 11:10, 13:14, 14:16, 16:16, 16:19, 18:21, 20:21, 21:23, 23:23, 23:24, 24:25, 25:26, 26:28.

Setul 2: 0:1, 5:2, 8:5, 11:6, 16:11, 19:13, 21:14, 25:19.

Setul 3: 3:0, 5:3, 7:7, 8:7, 12:10, 13:13, 16:15, 18:15, 19:19, 20:21, 20:24, 22:25.

Setul 4: 2:4, 7:7, 7:8, 8:10, 11:11, 14:13, 16:13, 18:16, 21:19, 23:20, 25:21.

Setul 5: 0:2, 2:6, 5:6, 7:7, 7:8, 10:9, 12:10, 12:12, 13:12, 15:13.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Mitev 6p - Yordanov (cpt.) 32p, Laza 10p, Ragin 8p, Ananiev 18p, D. Pavel 14p și Skundric - libero (au mai jucat: Stancu 3p, Muscină, Gotch și Vologa); CSVM Zalău (antrenori Stoyan Stoev și Bogdan Nicolae): Lescov - C. Matei 8p, Gheorghiță 15p, Mihalcea 6p, Dal Bosco (cpt.) 11p, Bala 20p și Feher - libero (au mai jucat: Tarța 7p, Olteanu 3p și Bălean). Au arbitrat: Bogdan Stoica și Cosmin Tudorache (ambii din București).

„Vreau să spun mai întâi că echipa Tomis este încă în viață și Regele nu a murit. Iar acest lucru este foarte important, pentru că, în ciuda numeroaselor probleme pe care le-am avut în acest an, formația există”, a declarat antrenorul principal al echipei constănțene, Martin Stoev. „Meciurile cu Zalăul sunt întotdeauna derby-uri și ne bucurăm foarte mult pentru victorie. Am dat dovadă de caracter și am ieșit noi învingători”, a spus Andrei Laza. „Mă bucur că am câștigat această partidă. Suntem abia la începutul campionatului și este important pentru noi, ca echipă, să arătăm că putem să luptăm până la finalul partidei. Am reușit acest lucru și trebuie să muncim în continuare”, a încheiat Boyan Yordanov, autor a 32 de puncte pentru Tomis în meciul de vineri.

Celelalte partide ale etapei a 2-a - sâmbătă: U. Cluj - Unirea Dej (ora 14.00), VCM Piatra Neamţ - SCM U. Craiova (ora 16.00), Volei Club Caransebeş - CSM Bucureşti (ora 18.00); luni: Dinamo București - Explorări Baia Mare (ora 20.00, în direct la Digi Sport). Meciul Arcada Galaţi - LMV Tricolorul Ploieşti a fost amânat, opt jucători ai echipei ploieștene suferind o toxiinfecție alimentară.

