CVM Tomis vizează al cincilea trofeu consecutiv

Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui astăzi, de la ora 18.00, finala Cupei României la volei masculin. Ultimul act al competiţiei le opune pe CVM Tomis Constanţa şi VCM Piatra Neamţ, care vor reedita finala de anul trecut, cîştigată de constănţeni, tot pe teren propriu, cu 3-0. Învingători şi în cele trei finale anterioare, 3-0 cu Deltacons Tulcea, 3-2 cu VCM Piatra Neamţ şi 3-2 cu Dinamo Bucureşti, Began şi compania se află în faţa celei de-a cincea victorii consecutive în competiţia surprizelor. „Ştiu că e a cincea finală consecutivă pentru Tomis, dar pentru mine este prima şi sînt încrezător că echipa îmi poate oferi posibilitatea să cîştig întîia cupă naţională din palmares. În Argentina nu se organiza ceva asemănător, iar în Austria jucătorii din străinătate nu au drept de joc în cupă”, a declarat Sebastian Firpo, argentinianul jucînd în premieră o finală de cupă naţională. Cele două finaliste sînt neînvinse pînă acum în această competiţie: Tomis a eliminat pe Remat Zalău (3-1 şi 3-1) şi Dinamo Bucureşti (3-2 şi 3-0), iar nemţenii au trecut de Unirea Dej (3-0 şi 3-0) şi Steaua Bucureşti (3-1 şi 3-1). Aşadar, doi adversari de calibru pentru Tomis, ambele formaţii obţinînd deja calificarea pentru ediţia viitoare a Cupelor Europene, în timp ce Municipalul din Piatra Neamţ a eliminat echipele care şi-au disputat locul 8 în sezonul regulat. Constănţenii sînt favoriţi şi datorită avantajului moral oferit de cele două victorii obţinute în campionat, ambele cu 3-0, după meciuri dominate clar. „Am jucat foarte bine în meciurile cu echipa din Piatra Neamţ, de aceea nu a reuşit să cîştige vreun set împotriva noastră. Miercuri va fi însă cu totul altceva, pentru că este vorba despre o finală şi orice este posibil. Sînt sigur că nemţenii vor veni cu multă ambiţie şi vor încerca să cîştige Cupa României”, spune, precaut, Firpo. Dacă la Tomis antrenorul Stelio De Rocco are tot lotul apt de joc, echipa de sub Pietricica vine la Constanţa fără extrema Ionuţ Harbuz, menajat, din cauza unei entorse, pentru meciurile din weekend cu Dinamo Bucureşti. De altfel, nemţenii vor pleca din Constanţa tocmai vineri dimineaţă, direct la Bucureşti, pentru primele întîlniri din play-off. „Deocamdată nu ne gîndim la jocurile cu Dinamo, noi vom încerca să cîştigăm Cupa României! Sînt conştient că echipa din Constanţa porneşte ca favorită, dar noi vrem să jucăm cît mai frumos şi să facem o frumoasă propagandă voleiului în faţa publicului constănţean şi a unei formaţii care a reuşit performanţe în Cupele Europene, ajungînd în Final Four. Ne dorim un trofeu, pentru că anul acesta clubul nostru împlineşte 40 de ani de existenţă”, a declarat Constantin Niţă, directorul executiv al grupării nemţene. Finala masculină a Cupei României va fi arbitrată de Cornel Malaxia (Bucureşti) şi Mirel Zaharescu (Galaţi).