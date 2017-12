CVM Tomis vrea calificarea în inima munţilor Alpi

Pentru campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, a venit şi ora celui mai important joc al acestui sfîrşit de an. Confruntarea retur cu Hypo Tirol Innsbruck, din optimile de finală ale Cupei CEV, trebuie să aducă jucătorilor antrenaţi de Stelio de Rocco şi Massimiliano Giaccardi mult aşteptata calificare în sferturi. Astăzi, de la ora 21.15, ora României, în \"USI-Halle\" din Innsbruck, voleibaliştii Tomisului vor aborda meciul cu Tirol avînd avantajul victoriei din tur, scor 3-1 (25-22, 25-23, 24-26, 27-25), astfel că \"presiunea va fi mai mare în tabăra echipei austriece\", după cum a declarat antrenorul principal, care este foarte încrezător înaintea disputei de azi: \"Va fi un meci dificil pentru că noi nu am disputat prea multe partide oficiale în ultima perioadă. Am încredere în jucători. Am venit să cîştigăm, iar dacă se va întîmpla să ajungem la setul de aur trebuie să ne atingem obiectivul învingînd în ultimul set\".

Zbor fără peripeţii

Delegaţia constănţeană a călătorit ieri fără probleme pe traseul Bucureşti - Viena - Innsbruck, jucătorii Tomisului ajungînd la destinaţie după cinci ore şi jumătate de zbor liniştit. Echipa s-a cazat la SportPenz Hotel, de patru stele, situat în vecinătatea aeroportului şi chiar lîngă sala care va găzdui meciul de astăzi. Surprinzător, zăpada lipseşte din oraşul celebru pentru sporturile de iarnă, dar este prezentă din belşug pe versanţii munţilor Karwendel şi Patscherkofel din Alpii Tuxer, care mărginesc Innsbruck-ul.

Ilieş şi Tănăsescu revin la locul faptei

În martie 2004, Deltacons Tulcea a cîştigat la Innsbruck în semifinalele Top Teams Cup, Sergiu Ilieş şi Răzvan Tănăsescu evoluînd în acel meci. \"Ne dorim să reedităm succesul realizat cu Deltacons în urmă cu trei ani, cînd am învins cu 3-1 la Innsbruck. Cele două extreme sînt principalele pericole din partea austriecilor, iar noi trebuie să ne adaptăm cît mai bine şi la serviciul lor, mai ales că evoluează pe teren propriu\", a spus Sergiu Ilieş, coordonatorul de joc al Tomisului, care a jucat pentru Hypo Tirol în urmă cu două sezoane. \"Va fi un meci dificil în care trebuie să dăm dovadă de caracter. Trebuie să profităm de victoria din tur şi la final să ne îndeplinim obiectivul\", a declarat Florin Voinea, cel mai vechi component al Tomisului. Formaţia constănţeană a efectuat aseară primul antrenament la Innsbruck, iar astăzi la prînz are programată ultima şedinţă de pregătire înaintea jocului. Partida Hypo Tirol - CVM Tomis va începe la ora 21.15, ora României, iar iubitorii voleiului din Constanţa, dar şi din ţară, vor putea urmări în transmisiune directă doar la TV Neptun acest meci foarte important pentru voleiul românesc.