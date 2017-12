CVM Tomis vrea să cîştige titlul încă de azi

Astăzi şi mîine, de la ora 17.00, în Sala “Extreme” din Bucureşti vor avea loc meciurile 3 şi 4 ale finalei Diviziei A1 la volei masculin, în care se întîlnesc Dinamo şi CVM Tomis Constanţa. După victoriile obţinute pe teren propriu la sfîrşitul săptămînii trecute, 3-0 şi 3-2, constănţenilor le mai trebuie un singur succes pentru a se încorona campioni pentru a treia oară consecutiv. „Mergem acolo ca să cîştigăm încă de la prima partidă, pentru că am avut un sezon foarte lung şi obositor, aşa că ne gîndim doar la victorie şi la... vacanţă”, spune Arvydas Miseikis, lituanianul Tomisului. „În opinia mea, dacă vom juca foarte bine, lor le va fi foarte greu să ne învingă, chiar dacă evoluează pe teren propriu. Pe mine nu mă deranjează să cîştigăm seria cu 3-1 sau 3-2, atîta timp cît tot noi devenim campioni. Nu trebuie uitat însă că am cîştigat Cupa României neînvinşi, iar în campionat am pierdut o singură dată. Sîntem neînvinşi în play-off şi mi-e greu să cred că vom pierde ambele meciuri jucate la Bucureşti. În sport însă e posibil orice!”, consideră Sebastian Firpo, argentinianul care candidează la titlul de cel mai bun coordonator de joc al acestei ediţii de campionat. „Urmează două meciuri la ei acasă, dar dacă vom juca la fel ca în primele cinci seturi ale finalei, nu vom avea probleme”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului referindu-se la faptul că echipa constănţeană a cîştigat cu 3-0 primul meci al finalei, iar în al doilea a condus cu 2-0, a fost egalată, apoi s-a impus în tie-break. „Dinamo a jucat foarte bine în seturile trei şi patru, iar asta e bine şi pentru noi, pentru că din fiecare meci trebuie să tragi anumite învăţăminte. Sper că am tras concluziile necesare şi vom fi mai buni în partidele din Bucureşti”, a conchis Ashlei Nemer.

Calculele hîrtiei îi indică pe constănţeni ca mari favoriţi la titlu. În acest sezon, Dinamo a pierdut de şase ori în faţa Tomisului, iar formaţia de pe Litoral e neînvinsă pe teren propriu, în toate competiţiile! În aceste condiţii, va fi greu pentru bucureşteni să întrerupă supremaţia Provinciei în voleiul masculin românesc. Dinamo este ultima campioană venită din Capitală (1994 şi 1995), titlurile următoare mergînd la Cluj (1996), Zalău (1997-1999), Ploieşti (2000-2002 şi 2006), Tulcea (2003-2005) şi Constanţa (2007 şi 2008). Anterior, din 1949, campioanele au fost numai din Bucureşti, excepţie făcînd numai anul 1993, cînd echipa din Baia Mare cîştiga primul titlu naţional pentru Provincie. În acest sezon, Explorări luptă doar pentru locul 5, cu U. Cluj, astăzi fiind programat meciul al doilea, pe malul Someşului. În disputa pentru medalia de bronz, VCM Piatra Neamţ şi Remat Zalău sînt la egalitate, 1-1, iar astăzi şi mîine au loc partidele 3 şi 4, gazde fiind sălăjenii.