CVM Tomis vrea să elimine, din nou, pe Hypo Tirol

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au ajuns ieri la prînz la Innsbruck, pentru meciul de mîine cu Hypo Tirol, din primul tur al Cupei CEV. Delegaţia constănţeană a ajuns cu avionul la Munchen, apoi şi-a continuat deplasarea cu autocarul pînă la Innsbruck. Campionii vor efectua două antrenamente în USI Halle, sala care va găzdui partida, în această seară şi mîine dimineaţă. Conform noilor reguli instituite de CEV începînd cu acest sezon, primul criteriu de departajare între cele două echipe va fi setaverajul, astfel că Tomis abordează manşa retur cu atuul succesului obţinut la Constanţa, cu 3-2. Pentru a merge mai departe, Began şi compania au nevoie de încă o victorie, la orice scor. Austriecii se califică dacă înving cu 3-0 sau 3-1, iar în cazul unui nou 3-2, dar în favoarea gazdelor, se va juca “setul de aur”, pînă la 15. Voleibaliştii constănţeni speră să nu fie nevoie de acest criteriu de departajare şi să repete rezultatul din decembrie anul trecut, cînd au eliminat pe Tirol din Cupa CEV cu o dublă victorie, 3-1 la Constanţa şi 3-2 la Innsbruck. Optimişti, doi dintre voleibaliştii constănţeni care au contribuit şi la calificarea de anul trecut spun că Tomis se poate impune din nou în Austria. „Cu siguranţă sîntem capabili să repetăm rezultatul de anul trecut, cînd am cîştigat în deplasare cu 3-2, dar nu va fi deloc simplu, pentru că şi ei s-au întărit faţă de sezonul trecut”, a declarat Radu Began. „Să nu uităm că şi anul trecut am cîştigat acolo, astfel că nu cred că terenul propriu este un avantaj pentru Tirol. Echipa mai în formă se va impune”, a opinat Florin Voinea. „Sînt optimist în privinţa şanselor de calificare. Avem o situaţie aproximativ similară celei de anul trecut, cînd am cîştigat mai întîi pe teren propriu, apoi în deplasare. Echipa mea ştie cum să cîştige în deplasare, dar trebuie să joace mai bine ca în tur. Nu putem repeta evoluţia din primele două seturi!”, a decretat Stelio De Rocco, aflat pe banca tehnică a formaţiei constănţene şi la precedentele partide cu Tirol. „Şansele sînt egale. Şi pentru ei va fi presiune să joace pe teren propriu, în faţa publicului propriu. În sezonul trecut, cu fosta mea echipă am cîştigat mereu la Innsbruck şi sper că va fi la fel şi cu Tomis”, a spus coordonatorul Sebastian Firpo, jucător transferat la Tomis în această vară, de la aon hotVolleys Viena, campioana Austriei. Returul dintre Hypo Tirol şi CVM Tomis se joacă mîine, de la ora 21.15, ora României, în USI Halle din Innsbruck.