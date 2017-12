CVM Tomis vrea să învingă din nou Steaua

Sâmbătă, cu începere de la ora 17.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui derby-ul etapei a 6-a din Divizia A1 la volei masculin, meciul dintre CVM Tomis (locul 2 în clasament, cu 13 puncte) şi Steaua Bucureşti (locul 4, cu 11p). Este a doua întâlnire din acest sezon între constănţeni şi stelişti. Pe 14 octombrie, la Zalău, în sferturile de finală ale Cupei României, desfăşurate pe teren neutru, Tomis a trecut de Steaua cu 3:0 (25:20, 25:15, 25:21), după un meci pe care l-a controlat de la un capăt la altul. Faţă de acea partidă, fiecare echipă are câte un jucător indisponibil din cauza accidentărilor, extrema Stoykov la gazde şi coordonatorul Toboşi la oaspeţi. „Am mai jucat o dată cu ei, ştim ce joacă, am reuşit să-i învingem în Cupa României. Sper ca şi sâmbătă să facem un joc bun, ca să câştigăm din nou. La Zalău a fost 3:0, ne propunem o victorie la acelaşi scor şi la Constanţa”, spune Marin Lescov, unul dintre coordonatorii gazdelor. „Noi am pregătit foarte bine meciul din Cupa României cu Steaua şi în sala de la Zalău am reuşit să jucăm exact aşa cum ne-am propus. Acum, adversarii ne-au văzut, ştiu la ce să se aştepte, iar din echipa de atunci lipseşte Stoykov. Nu va fi un meci uşor, dar ştim la ce să ne aşteptăm din partea lor. Dacă vom respecta planul tactic pe care îl vor stabili antrenorii, cu siguranţă jocul va decurge în favoarea noastră”, adaugă celălalt coordonator al Tomisului, Juan Carlos Blanco. „Tomis porneşte cu prima şansă în acest meci, pentru că este gazdă şi pentru că are avantajul moral al victoriei din Cupa României. Problema este că avem puţine schimbări: un coordonator, un centru şi pe Dragoş Pavel, care poate evolua atât în zona 2, cât şi în zona 4. Sper ca toată lumea să fie sănătoasă, să nu mai apară alte probleme. Birău a revenit la antrenamente, dar a făcut o pauză de circa două săptămâni. El este un jucător foarte serios, disciplinat, iar săptămâna aceasta a tras tare la antrenamente pentru a recupera această pauză destul de lungă”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Martin Stoev. Partida Tomis - Steaua va fi transmisă în direct de Neptun TV.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă: U. Timişoara - Unirea Dej (ora 12.00); SCM U. Craiova - CSU Galaţi (ora 16.30); Dinamo Bucureşti - U. Cluj (ora 17.00); CSM Bucureşti - Remat Zalău (ora 17.00). Meciul Explorări Baia Mare - VCM Piatra Neamţ se joacă duminică, de la ora 17.00, şi va fi televizat în direct de postul Digi Sport 3.

Clasament: 1. Remat Zalău 15p (setaveraj: 15:0); 2. CVM Tomis Constanţa 13p (15:4); 3. Dinamo Bucureşti 13p (14:4); 4. Steaua Bucureşti 11p (12:6); 5. VCM Piatra Neamţ 11p (14:9); 6. Explorări Baia Mare 10p (12:8); 7. Unirea Dej 6p (9:11); 8. CSM Bucureşti 6p (8:10); 9. SCM U. Craiova 3p (5:12); 10. CSU Galaţi 1p (3:15); 11. U. Cluj 1p (2:15); 12. U. Timişoara 0p (0:15).