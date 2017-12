CVM Tomis vrea să repete parcursul european din sezonul trecut

KRALJEVO, PRIMUL OBSTACOL. Anul sportiv 2010 începe în forţă la Constanţa, Sala Sporturilor găzduind încă din a şasea zi un meci de cupă europeană. Este vorba despre întâlnirea de volei masculin dintre CVM Tomis Constanţa şi Ribnica Kraljevo, programată astăzi, de la ora 20.15, şi contând pentru 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup. După ce formaţia constănţeană a “alunecat” din Cupa CEV în a treia competiţie europeană ca valoare, obiectivul clubului a rămas acelaşi: calificarea în Final Four. Atingerea fazei semifinale ar însemna reeditarea parcursului din sezonul trecut, când CVM Tomis a terminat pe locul 3 în Final Four-ul de la Izmir. În actuala ediţie, primul obstacol aflat în calea constănţenilor este o echipă din Serbia, Ribnica Kraljevo, iar dacă se califică în optimi, Tomis va întâlni pe UC Lausanne (Elveţia) sau SCC Berlin (Germania). Ultimul pas pentru accederea în Final Four ar însemna eliminarea uneia dintre formaţiile Generali Haching Unterhaching (vicecampioana Germaniei), Ziraat Bankasi Ankara (Turcia) şi Argex Duvel Puurs (Belgia).

CHEIA CALIFICĂRII, ÎN TABĂRA TOMISULUI. Până la un eventual duel cu o echipă germană, Tomis trebuie să treacă de ambiţioasa formaţie sârbă din Kraljevo. „Ribnica are în lot jucători mai mici ca vârstă decât copiii mei! Totuşi, am un mare respect pentru şcoala sârbă de volei, care creşte în permanenţă jucători de mare valoare care ajung în cele mai puternice campionate ale Europei. Este o echipă tânără, entuziastă, care va veni aici să joace la maximum de potenţial, pentru că nu are ce pierde. Cheia calificării este la noi, pentru că trebuie să jucăm la nivelul nostru obişnuit”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. „Serbia are o şcoală de volei bine pusă la punct, care descoperă an de an noi talente. De aceea, meciul care urmează este nu greu, ci foarte greu, având în vedere şi schimbările din cadrul echipei noastre. Sper să acoperim cât mai bine acest lucru, printr-o prestaţie individuală cât mai bună a fiecărui jucător. Dacă noi vom evolua la adevărata noastră valoare, nu vom avea probleme”, a spus extrema Florin Voinea, care cunoaşte valoarea voleiului sârb şi din “dubla” Tomisului cu Vojvodina Novi Sad, de acum câteva sezoane, dar şi din meciul României cu Serbia, din august 2009, din preliminariile Campionatului Mondial. La conferinţa de presă de ieri, organizată de clubul constănţean, directorul executiv Serhan Cadîr a anunţat că Svetozarevic şi Sajnberger au primit deja drept de joc pentru Tomis. În schimb, Romero mai aşteaptă, deoarece în cazul jucătorilor cubanezi există un circuit mai complicat pentru actele necesare transferului.

PUBLICUL, AŞTEPTAT ÎN TRIBUNE. Ca de obicei la partidele organizate pe teren propriu de CVM Tomis, intrarea publicului va fi liberă. „Sperăm ca şi la acest meci să fie cât mai mulţi spectatori, care să ne susţină în continuare. Acasă am făcut, în general, partide foarte bune, care au bucurat publicul constănţean”, a spus Voinea. „Îmi doresc ca fanii, cu entuziasmul lor, să ne facă să jucăm cel mai bun volei posibil, ca să le oferim satisfacţia unui nou succes”, a afirmat De Rocco. Meciul dintre CVM Tomis şi Ribnica va fi arbitrat de Nicos Evgeniou (Cipru) şi Mehmet Demirdelen (Turcia). Celelalte formaţii masculine din GM Capital Challenge Cup evoluează tot azi, după următorul program - ora 16.00: Dinamo Bucureşti - Chemes Humenne (Slovacia), ora 21.30: PNV Waasland Kruibeke (Belgia) - Remat Zalău.