CVM Tomis, ”naşa” echipei din Baia Mare în acest sezon

CVM Tomis Constanţa s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin după ce a obţinut două victorii în derby-ul românesc cu Ştiinţa Explorări Baia Mare, 3:1 în deplasare şi 3:0 pe teren propriu. O revanşă aşteptată cu nerăbdare de constănţeni, care în sezonul trecut s-au văzut eliminaţi, surprinzător, de băimăreni în semifinala campionatului, 1-3 scor general. Miercuri, Tomis nu a repetat şi la Constanţa evoluţia strălucitoare din turul de la Baia Mare, însă a forţat atât cât a fost necesar pentru a nu avea surprize neplăcute. „Am început un pic mai greu, pentru că nu ne-a mers prea bine serviciul. S-a mai întâmplat asta în trecut şi trebuie să ne pună pe gânduri acest element al jocului nostru”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. „Echipa noastră nu a prins astăzi (n.r. - miercuri) o zi foarte bună, dar important este că am câştigat şi că ne-am calificat. Aveam nevoie de victorie, nu conta cu ce scor, şi am obţinut-o”, a afirmat Everaldo Silva, ultima achiziţie a formaţiei constănţene. „Ne aşteptam ca Baia Mare să ne opună mai multă rezistenţă. Am pregătit foarte bine acest meci, am intrat pe teren foarte montaţi şi foarte motivaţi”, a spus Marin Lescov, coordonatorul Tomisului.

Vicecampioana României a venit la Constanţa conştientă că şansele de calificare s-au redus considerabil în urma eşecului din tur. Explorări a jucat returul cu gândul la meciul următor din campionat, în care dobrogenii şi maramureşenii se vor întâlni la Baia Mare! „Eu dau şanse tuturor să joace, iar acest meci de cupă europeană a fost foarte important pentru fiecare jucător. În plus, toată lumea trebuie să aibă meciuri în picioare, am nevoie de jucători de rezervă bine pregătiţi în momentele critice, iar momentele critice nu se rezolvă stând pe bancă”, a explicat Marius Botea, antrenor principal la Explorări, decizia de a aborda cu rezervele ultimul set al partidei de miercuri.

TOMIS JOACĂ SÂMBĂTĂ LA BAIA MARE. Voleibaliştii constănţeni vor juca din nou la Baia Mare, de data aceasta în campionat, la numai zece zile după meciul din Cupa Challenge. Formaţia de pe Litoral mai are un succes asupra maramureşenilor şi în turul sezonului regulat al Diviziei A1, 3:2 la Constanţa, şi îşi doreşte a patra victorie la rând. „Aştept de la echipa mea a patra victorie în acest sezon contra echipei din Baia Mare. Sunt conştient că meciurile de campionat sunt altceva decât cele din Cupa Challenge, dar avem nevoie de victorie pentru a ne păstra şansele de a termina sezonul regulat pe prima poziţie”, a declarat Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis. Partida Explorări - Tomis contează pentru etapa a 13-a a sezonului regulat şi va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00.