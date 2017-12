Cyndi Lauper se reinventează... country

Cântăreața americană Cyndi Lauper renunță la... zburdălnicia sa muzicală ce a făcut-o celebră în anii '80 și se reinventează în genul country, lansând un nou album, ”Detour”, primul din ultimii șase ani. New-yorkeza ajunsă la respectabila vârstă de 62 de ani preia piese clasice ale muzicii country în noul ei album, care va fi lansat pe piață la 6 mai. Una din pionierele country, Patsy Cline, a inspirat-o în mod deosebit pe Cyndi Lauper, relatează Agerpres. ”A fost ca și cum aș fi auzit vocea unei prietene, atât de aproape mă simțeam de ea”, a explicat artista, care preia două din piesele ei celebre, ”Walkin' After Midnight” și ”I Fall to Pieces”, pe viitorul ei album.

Cu părul multicolor, machiaj extravagant și vocea cu tonalități înalte, Cyndi Lauper a fost propulsată în vârful topurilor după lansarea primului ei album, ”She's So Unusual”, în 1983, cu hituri precum ”Girls Just Want to Have Fun”. Cântăreața a vândut de atunci peste 50 de milioane de discuri. ”Detour” va fi lansat în plină renaștere în SUA a muzicii country, care ocupă un loc tot mai amplu în programele de radio, mai ales datorită iubitorilor acestui gen nu doar din sudul țării, deși vânzările rămân mult în spatele albumelor de pop, rock și rap.