Comisarul european al Agriculturii, Dacian Cioloş, a spus, ieri, referindu-se la faptul că Bruxelles este văzut ca \"Înalta Poartă\", că \"oricât de înaltă ar fi poarta, tot are o clanţă\" şi că această din urmă percepţie este cea care ar trebui să fie însuşită de către fermierii români. \"Unii dintre dumneavostră vorbeau aici de “Înalta Poartă”, de ce face, ce taie şi spânzură Bruxelles-ul. Eu vreau să vă spun că oricât de înaltă ar fi o poartă, tot are o clanţă undeva. Important e să ştii să o găseşti să o deschizi şi să treci dincolo\", a spus oficialul european. El le-a cerut fermierilor români să renunţe la ideea delimitării \"noi aici, în România, ei acolo în Europa\", având în vedere faptul că sunt beneficiarii unei politici comunitare, respectiv Politica Agricolă Comună. \"Măcar dumneavoastă, în agricultură să ieşiţi din ideea asta - noi aici, în România, ei acolo, în Europa. Ieşiţi din ideea asta, sunteţi unul puţinele sectoare care beneficiază de o politică comună, Politica Agricolă Comună\", a spus comisarul european. El le-a mai spus fermierilor să abordeze \"direct\" Politica Agricolă Comună. \"Vă propun să abordaţi direct. Avem Politica Agricolă Comună, hai să vedem cum o folosim, cum o adaptăm, cum o integrăm la nevoile noastre\", a precizat comisarul european, adăugând că România are \"mare nevoie de reprezentare profesională\" a agriculturii la toate nivelele.