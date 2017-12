„DĂ O SPERANŢĂ” lui Ştefan şi semenilor care au nevoie de noi!

Ştefan Adam este doar un copil... Cu toate că are 10 ani, Ştefan nu ştie ce înseamnă să alerge alături de cei de vîrsta sa, să se bucure de primii fulgi de zăpadă sau să se scalde în mare odată cu venirea verii. Ştefan suferă de malformaţii congenitale la inimă şi plămîni, iar pentru a se putea bucura de viaţă, are nevoie de un transplant de inimă şi de plămîn. Pentru realizarea transplantului la o clinică din Viena, în Austria, unica şansă a lui Ştefan pentru o viaţă normală, este nevoie de 150.000 de euro, sumă care ar acoperi costul operaţiei.

Drama familiei Adam a început la doar cîteva luni de la naşterea micuţului, cînd a fost diagnosticat cu malformaţie congenitală la inimă. În urmă cu un an, medicii au descoperit că şi plămînii sînt afectaţi. Părinţii lui Ştefan ar face orice pentru ca îngeraşul lor să se însănătoşească, dar dintr-un singur salariu - pentru că mama trebuie să stea în permanenţă cu micuţul -, strîngerea sumei de 150.000 de euro este cu adevărat imposibilă. „Ştefan oboseşte foarte des, se îneacă şi orice emoţie îi poate fi fatală. Ar trebui să ajungem în Austria cît mai repede... Noi avem încredere în Dumnezeu şi sper că ne va ajuta”, a spus cu lacrimi în ochi Victoriţa Adam, mama lui Ştefan.

Din păcate, micuţul Ştefan nu este singurul care are nevoie cu disperare de ajutorul nostru. Familia Mitea, din localitatea Băneasa, este greu încercată de viaţă. La vîrsta de 10 ani, Marilena Mitea are privirea unui om matur, care ştie ce înseamnă greutăţile vieţii. Fetiţa nu are jucării, la şcoală nu îşi ia pachet, aşa cum fac ceilalţi copii, iar seara, se bucură dacă are o bucată de pîine pe care să o mănînce. „La şcoală, ceilalţi copii au pachet, eu doar mă uit... Mă rog la Dumnezeu să ne fie şi nouă bine”, spune Marilena, cu ochii în lacrimi. Dar sărăcia nu este singura problemă a familiei Mitea. Marilena are doi fraţi mai mari, care sînt grav bolnavi. Ionuţ are 20 de ani, iar la vîrsta de numai cinci ani s-a infectat cu virusul HIV, în timp ce era internat la Spitalul Judeţean, cu bronhopneumopatie. Cel de-al doilea băiat al familiei a suferit un accident rutier în urma căruia a avut nevoie de 13 intervenţii chirurgicale la picioare. În plus, din cauza şocului, tînărul a rămas cu crize de epilepsie. „A dat peste el un tractor, de atunci a vrut să se sinucidă de mai multe ori”, spune cu durere Lenuţa Mitea, mama celor doi băieţi şi a Marilenei. Pentru a depăşi greutăţile financiare, pentru a vedea că viaţa poate oferi şi lucruri bune, familia Mitea are nevoie de noi!

Cazurile lui Ştefan Adam şi al familiei Mitea fac parte din campania „DĂ O SPERANŢĂ”, iniţiată de Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom, campanie care se va încheia cu o emisiune teledon, în această sîmbătă. Toţi cei care vor să le întindă o mînă de ajutor lui Ştefan, familiei Mitea, precum şi celorlalţi suferinzi pentru care a fost iniţiată această acţiune umanitară, pot face donaţii, pînă pe 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro), deschise la BCR Constanţa: RO85RNCB0114032057340063, pentru lei şi RO58RNCB0114032057340064, pentru euro. De asemenea, au fost puse la dispoziţie numerele de telefon cu supra-taxă 00900.900.320, pentru o donaţie de 10 euro şi 0900.900.325, pentru o donaţie de 5 euro. Numerele de telefon pot fi apelate pînă pe 25 aprilie, numai în reţeaua Romtelecom.