„Dă o speranţă”- o nouă campanie umanitară la Neptun TV

Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) lansează, alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom, campania „Dă o speranţă”. În cadrul acestei campanii umanitare, organizatorii au în plan strîngerea de fonduri pentru opt persoane grav bolnave, aflate în atenţia CJC. Banii se vor colecta pe parcursul a patru săptămîni, între 25 martie şi 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro) ale Consiliului Judeţean Constanţa, deschise special pentru această acţiune umanitară: RO85RNCB0114032057340063 în lei şi

RO58RNCB0114032057340064 în euro, conturi aflate la BCR Constanţa.

Printre cei opt beneficieri ai teledonului care se va organiza pe 11 aprilie se numără şi Maria Mihaela Frîngă, în vîrstă de numai şase ani, care are nevoie de tratament pentru autism, sindrom piramido-ataxic. Alexandru Mircea Coteţ este un copil de doar zece ani, care are nevoie de tratament după o operaţie de drenaj şi o operaţie de tumoare pe cerebel. De asemenea, Nicoleta Alexandra Vrăbiescu, în vîrstă de zece ani, suferă de anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la cald şi are nevoie de investigaţii şi tratament. Eugenia Cristina Maican, o adolescentă de 14 ani, nu se poate bucura alături de ceilalţi copii de vîrsta sa, ea fiind diagnosticată cu leucemie acută mieloidă M1, pentru a se vindeca fiind nevoie de operaţie şi tratament. Georgiana Narcisa Şerban, de 16 ani, are nevoie de tratament pentru tetrapareză spastică, epilepsie generalizată şi operaţie pentru miofibrotomia subcutanată pe etape pentru muşchiul spastic. Ioana Leca Ştefan, în vîrstă de 29 de ani, pentru a se simţi mai bine, trebuie să fie supusă la analize medicale si tratament pentru astm bronşic corticodependent, TBC pulmonar secundar, fibroză pulmonară. Mihaela Blaga, de 32 de ani are nevoie de tratament pentru tumoră cerebrală parietală parasagital stînga infiltrativă gradul I, iar Veronica Stanciu, de 41 de ani, are nevoie de analize medicale, tratament pentru leucemie mioblastica acută şi sindrom mielodisplazic.

Neptun TV va organiza, pe data de 11 aprilie, în cadrul Complexului comercial Tom, de la ora 14.00, o emisiune teledon, unde vor fi prezenţi vedete de muzică, actori, medici, politicieni, sportivi şi oameni de afaceri, care vor răspunde la telefon tuturor celor care vor să facă donaţii pentru cei opt oameni bolnavi, beneficiarii banilor strînşi la teledon. Neptun TV va transmite în direct teledonul „Dă o speranţă” şi on-line, pe site-ul www.tvneptun.ro. Teledonul va fi o emisiune maraton bazată pe interviuri cu beneficiarii banilor, prezentarea materialelor înregistrate, intervenţii ale invitaţilor şi la fiecare oră, bilanţuri ale fondurilor strînse pînă în acel moment.