“Dă o speranţă”, teledon pentru cei aflaţi în suferinţă

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), în parteneriat cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, Complexul Comercial Tom Constanţa şi SC Soti Cable Neptun SRL organizează, în 11 aprilie, începînd cu ora 14.00, teledonul “Dă o speranţă”. Scopul acestei acţiuni este strîngerea de fonduri necesare ajutorării a opt persoane care reprezintă cazuri medicale/sociale grave. Cele opt persoane care au nevoie de o mînă de ajutor din partea constănţenilor şi tuturor celor care îi pot ajuta sînt: Veronica Stanciu - are nevoie de analize medicale şi de un tratament pentru LMA (leucemie mioblastica acută) şi SMD (sindrom mielodisplazic), Ioana Leca Ştefan - cere sprijin oamenilor pentru efectuarea analizelor medicale şi a unui tratament pentru astm bronşic corticodependent, TBC pulmonar secundar şi fibroză pulmonară; Eugenia Cristina Maican - are nevoie de ajutor financiar pentru o operaţie şi tratament pentru leucemie acută mieloidă M1; Mihaela Blagă - are nevoie de un tratament pentru tumoră cerebrală parietală parasagital stînga infiltrativă gradul I; Alexandru Mircea Coteţ - are nevoie de tratament după o operaţie de drenaj şi operaţie tumoare cerebel; Franga Maria Mihaela - necesită tratament pentru autism şi sindrom piramidoataxic; Georgiana Narcisa Şerban - trebuie supusă unui tratament pentru tetrapareză spastică, epilepsie generalizată şi o operaţie pentru miofibrotomia subcutanată pe etape pentru muşchiul spastic; Nicoleta Alexandra Vrăbiescu - are nevoie de investigaţii şi tratament pentru anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la cald. Evenimentul va avea loc în Complexul Comercial TOM şi va fi transmis integral, în direct, de postul de televiziune NEPTUN TV. Organizatorii au deschis două conturi la BCR, unul în lei şi unul în valută, pentru toţi cei care doresc să ia parte la acţiunea de ajutorare a celor opt persoane. Cele două conturi sînt: RO85RNCB0114032057340063/ROL şi RO58RNCB0114032057340064/EUR. Vor fi utilizate două numere de telefon cu supra - taxă: 0900.900.320 - 10 euro/apel şi 0900.900.325 - 5 euro/apel. Numerele de telefon cu supra-taxă sînt active în perioada 25 martie - 25 aprilie, timp în care toţi doritorii pot face donaţii pentru cele opt persoane care au nevoie de ajutor.