„DĂ O SPERANŢĂ“, în prag de Paşte

Robert Andrei Alexandru este doar un copilaş, în vîrstă de numai doi ani şi jumătate, un îngeraş care nu ştie că este grav bolnav, iar vizitele periodice la spital au devenit pentru el o rutină. Micuţul suferă de beta talasemie majoră, o boală genetică de sînge, organismul lui Robert neproducînd suficientă hemoglobină. Povestea tristă a familiei Alexandru a început anul trecut, cînd, în urma unor analize, s-a decoperit boala de care suferea Robert. Diagnosticarea cumplitei boli a fost doar începutul coşmarului, Robert avînd nevoie de transfuzii lunare de sînge, care se pot efectua numai în capitală. „Viaţa lui depinde de aceste tranfuzii. Netratată corect, beta talasemia produce acumularea fierului în organism, care se depune pe organele vitale şi duce la deces. Boala este cumpită, Robert oboseşte, nu are poftă de mîncare, iar fierul acumulat în organism duce la deformarea feţei. Ne dorim din tot sufletul să avem banii necesari, pentru a se putea face bine Robert”, spune Corina Alexandru, mama lui Robert, cu lacrimi în ochi.

Pentru ca Robert să aibă parte de micile bucurii ale vieţii, are nevoie de un transplant de măduvă, care se poate efectua la o clinică din Italia. Costurile intervenţiei ajung, însă, la aproape 200.000 de euro, o sumă imensă pentru o familie aflată la început de drum. „Le este foarte greu, numai în pielea lor să nu fi. De multe ori, prefer să nu iau copilului meu ceva, pentru a-i ajuta pe ei, nu putem fi indiferenţi la aşa ceva”, spune Carmen Alexandru, naşa micuţului. Cu toate că suferă de o boală cumplită, Robert este un copil extrem de inteligent, iar pentru el transfuziile au devenit „locul de unde îmi iau putere”...

Robert are nevoie de noi!

În pragul sărbătorilor pascale, am putea să redăm bucuria unei familii tinere, care îşi iubeşte unicul copil mai presus de orice. În afară de Robert, mai au nevoie de ajutorul nostru Maria Franga din Mangalia, în vîrstă de cinci ani, care necesită tratament pentru autism şi sindrom piramidoataxic, Nicoleta Alexandra Vărbiescu din Hîrşova, de nouă ani, care trebuie să facă investigaţii şi să urmeze tratament pentru anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la cald. Alexandru Mircea Coteţ, din Constanţa, în vîrstă de nouă ani are nevoie de tratament după operaţie de drenaj şi operaţie de tumoare pe cerebel, în timp ce Ştefan Adam din Mangalia, de zece ani, necesită transplant de inimă şi plămîni. Eugenia Cristina Maican, din localitatea Poiana, în vîrstă de 13 ani, are nevoie de operaţie şi tratament pentru leucemie acută mieloidă M 1, Georgiana Narcisa Şerban din Constanţa, de 16 ani, necesită tratament pentru tetrapareză spastică, epilepsie generalizată şi operaţie pentru miofibrotomia subcutanată pe etape pentru muşchiul spastic. Ioana Leca Ştefan din Constanţa, în vîrstă de 28 ani, are nevoie de analize medicale şi tratament pentru astm bronşic corticodependent şi fibroză pulmonară, Mihaela Blaga din Hîrşova, în vîrsta de 31 ani, necesită tratament pentru tumoră cerebrală parietală parasagital stînga infiltrativă gradul I, Veronica Stanciu din Constanţa, de 41 ani, trebuie să facă analize medicale şi să urmeze tratament pentru leucemie mioblastică acută şi sindrom mielodisplazic. Familia Mitea din oraşul Băneasa are o situaţie materială precară, fără loc de muncă stabil, avînd şi doi copii cu handicap: un copil bolnav de HIV/SIDA şi copil minor cu handicap locomotor şi diagnosticat, în anul 2006, cu hepatită acută virală icterică tip A.

Teledonul începe astăzi, la ora 14.00

Cazurile fac parte din campania „DĂ O SPERANŢĂ”, iniţiată de Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom, campanie care se va încheia cu o emisiune teledon, în cursul zilei de astăzi. Teledonul va începe la ora 14.00 şi va dura pînă la ora 19.30. La celălalt capăt al firului se vor afla vedete precum Corina Chiriac, Monica Columbeanu şi soţul său, Irinel Columbeanu, fetele de la „Blaxy Girls”, oameni politici de marcă, medici sau vedete din lumea sportului. La teledon vor participa reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Constanţa, ai Consiliului Judeţean Constanţa, ai Prefecturii, parlamentari şi primari din judeţ, reprezentanţii a numeroase instituţii ale Constanţei.

Gazda teledonului va fi Ramona Bădescu, artista care a cucerit Italia cu frumuseţea şi talentul ei. Ramona Bădescu este interpretă de muzică uşoară şi prezentatoarea unei emisiuni la postul de televiziune italian Rai Uno.

Toţi cei care vor să le întindă o mînă de ajutor celor care trec prin clipe grele, aflaţi în atenţia Consiliului Judeţean, în cadrul acestei campanii, pot face donaţii, pînă pe 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro) deschise la BCR Constanţa: RO85RNCB0114032057340063 pentru lei şi RO58RNCB0114032057340064 pentru euro. De asemenea, toţi cei care pot da o speranţă celor care au nevoie de ajutor pot suna la numerele de telefon cu supra-taxă 00900.900.320, pentru o donaţie de 10 euro şi 0900.900.325, pentru o donaţie de 5 euro. Numerele de telefon pot fi apelate pînă pe 25 aprilie, numai în reţeaua Romtelecom.