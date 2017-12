„DĂ O SPERANŢĂ“ pentru Nicoleta şi Veronica!

Nicoleta Alexandra Vrăbiescu este o copilă de 10 ani, care, din păcate, nu se poate bucura de plimbări prin parc, de o zi de plajă sau de compania altor copii de vîrsta ei, veseli şi fără griji. Alexandra suferă de anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la cald, astfel că este nevoită să stea mai mult în casă şi să nu se expună la căldură. „Cînd avea trei ani, a răcit foarte tare. La început, mi s-a spus că are hepatită, apoi că suferă de anemie hemolitică”, spune Nicoleta Vrăbiescu, mama Alexandrei. Drama familei Vrăbiescu este cu atît mai mare cu cît Nicoleta o creşte singură pe fetiţă şi nu are serviciu, fiind nevoită să stea tot timpul cu Alexandra. „Am reuşit să ne întreţinem cu ajutorul părinţilor. Dumenezeu ne-a ajutat pînă acum!”, a mai spus mama fetiţei. Pentru a se putea bucura de copilărie şi micile plăceri ale vieţii, Nicoleta Alexandra are nevoie de 15.000 de euro, costurile tratamentului la o clinică din Turcia.

Din păcate, nu numai micuţa Alexandra are nevoie de ajutor, pentru a se putea face bine, ci şi Veronica Stanciu, în vîrstă de 41 de ani, care are nevoie de aproape 18.000 de euro pentru analize medicale şi tratament pentru leucemie mioblastică acută şi sindrom mielodisplazic, care se pot efectua la o clinică din Spania. Povestea tristă a Veronicăi Stanciu a început în anul 2006, cînd a fost diagnosticată cu leucemie. După tratamente cu citostatice în ţară, Veronica a plecat la o clinică din Spania, unde i s-a efectuat un transplant de măduvă, dar… coşmarul abia începuse. Deşi ar fi trebuit să părăsească spitalul după şase luni de la operaţie, Veronica a fost nevoită să rămînă un an, din cauza complicaţiilor apărute. „Am stat şi eu şase luni alături de ea în spital! A fost foarte greu. Pentru Veronica a contat enorm sprijinul soţului său, care a fost şi este alături de ea. Pentru a avea bani pentru transplant, şi-au vîndut casa”, a mărturisit Rodica Carp, sora Veronicăi Stanciu.

Cazurile Nicoletei Alexandra Vrăbiescu şi Veronicăi Stanciu fac parte din campania „DĂ O SPERANŢĂ”, iniţiată de Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom, campanie care se va încheia cu o emisiune teledon, pe 11 aprilie. Toţi cei care vor să le întindă o mînă de ajutor Nicoletei şi Veronicăi, precum şi celorlalţi suferinzi pentru care a fost iniţiată această acţiune umanitară, pot face donaţii, pînă pe 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro), deschise la BCR Constanţa: RO85RNCB0114032057340063, pentru lei şi RO58RNCB0114032057340064, pentru euro. De asemenea, au fost puse la dispoziţie numerele de telefon cu supra-taxă 00900.900.320, pentru o donaţie de 10 euro şi 0900.900.325, pentru o donaţie de 5 euro. Numerele de telefon pot fi apelate pînă pe 25 aprilie, numai în reţeaua Romtelecom.