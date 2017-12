„Dacă am spus că mă opun intrării în Schengen, demisionez“

Preşedintele PSD Victor Ponta a afirmat, sâmbătă seara, că are stenograma discuţiilor purtate cu grupul socialiştilor, la Strasbourg, şi a negat din nou că s-ar fi exprimat cu acel prilej împotriva intrării României în Schengen, susţinând că, dacă se dovedeşte că a făcut-o, demisionează din Parlament. „Am spus foarte clar (la Strasbourg - n.r.) că opoziţia, PNL - PSD, am făcut tot ce ţinea de noi în Parlament, că susţinem intrarea României în Schengen şi că întârzierile tehnice sunt din cauza problemelor de la Ministerul de Interne. Cristian Preda a minţit cu neruşinarea tipică ciracilor lui Băsescu. Dacă nu am zis, m-aş mira să văd dacă domnul Preda îşi dă demisia din PE, acolo unde a ajuns cu voturile lui Falcă, lui Manţog şi ale tuturor celorlalţi. Domnul Lăzăroiu, dacă a spus-o din greşeală, probabil îşi va cere scuze, dar cred că nu a spus-o din greşeală, ci cred că se comportă şi propagă o minciună evidentă pe stilul clasic al slugilor lui Traian Băsescu“, a susţinut Victor Ponta.