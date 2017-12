Coaliţia dintre PD-L şi PSD pare tot mai zdruncinată, avînd în vedere atacurile din ultima perioadă, lansate de partenerii de guvernare. Printr-un comunicat remis, vineri, PD-L consideră că liderii PSD sînt „inconsecvenţi şi iresponsabili, populişti şi demagogi“.Senatorul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre, a declarat că astfel de atacuri sînt specifice celor de la PD-L, care ar trebui să se preocupe mai mult de problemele reale ale guvernării decît de aspectele politice. „Nu văd cum poţi numi PSD iresponsabil, cînd PSD a venit cu un program anticriză menit să mai redreseze economia românească. Noi aşteptăm de la PD-L o discuţie foarte serioasă asupra a ce s-a făcut şi ce nu s-a făcut în ultimele luni în domeniul economic, pentru că, din păcate, aşa cum o arată statisticile, ne îndreptăm către o catastrofă economică. Trebuie să lăsăm la o parte aceste dispute politice de doi bani şi să ne concentrăm pe problemele cu adevărat importante. Din păcate, trebuie să constatăm încă o dată că PD-L acţionează la comanda lui Traian Băsescu“, a declarat Alexandru Mazăre. “Dacă dublăm criza economică cu una politică, ne îndreptăm spre dezastru”, a adăugat el. Democrat-liberalii au mai acuzat PSD de faptul că a dorit Ministerul Turismului, înfiinţat la propunerea sa, iar acum îl acuză pe actualul ministru doar pentru că este de la PD-L. Potrivit PD-L, PSD şi-ar fi dorit conducerea Ministerului Turismului pentru fratele primarului Radu Mazăre, senatorul Alexandru Mazăre. În replică, senatorul constănţean a declarat că este adevărat că PSD a dorit înfiinţarea ministerului, necesar acestui sector important din economia românească. „Noi am spus atunci că în cazul în care Ministerul Turismului ar reveni PSD-ului, exista posibilitatea ca eu sau alte persoane din cadrul organizaţiei judeţene Constanţa a PSD să ocupe funcţia de ministru. Noi am demonstrat că ştim să facem turism, iar ceea ce se întîmplă în Mamaia este singular la nivel de ţară, pentru că am ştiut, aici, la Constanţa, să luăm acele măsuri care să ne asigure o dezvoltare sănătoasă a turismului“, a explicat Alexandru Mazăre. El a adăugat că susţine în continuare ideea că se puteau face mult mai multe pentru dezvoltarea turismului. „Mi-am exprimat de nenumărate ori nemulţumirea pentru faptul că ministerul condus de Elena Udrea nu a luat măsuri de fond. Nu am văzut politici fiscale adecvate, politici de promovare adecvate sau politici de investiţii şi stimulente care se puteau acorda investitorilor din domeniu. Nu am văzut decît o campanie de imagine“, a afirmat Alexandru Mazăre. Senatorul constănţean este de părere că, atît timp cît Traian Băsescu va fi preşedinte în România, nu va fi linişte şi este posibil orice.