“Dacă Farul mă suna, veneam la Constanţa”

După ce a fost transferat la Steaua în această vară şi a efectuat perioada de pregătire sub comanda lui Gică Hagi, Mihai Guriţă pare să nu-l fi convins pe “Rege” că merită un loc de titular în linia ofensivă a Stelei. Tocmai din acest motiv, finanţatorul clubului din Ghencea, Gigi Becali, a decis că Guriţă trebuie împrumutat la un alt club, iar singura grupare care s-a interesat de serviciile fostului “căpitan” al Farului a fost nou-promovata Gloria Buzău. Guriţă a acceptat propunerea buzoienilor, pentru că nimeni din conducerea Farului nu l-a solicitat. “Din partea Farului n-am primit nicio ofertă. Dacă m-ar fi sunat cineva veneam înapoi la Constanţa. Nu era nici o problemă dacă mă suna cineva de la Constanţa pentru că domnul Becali mi-ar fi dat drumul la Farul. În schimb, m-a sunat Gloria Buzău, care mi-a făcut o ofertă avantajoasă. Eu îmi doream să joc meci de meci, iar la Steaua e foarte greu pentru că s-a sudat cuplul Neaga - Dică şi, în plus, a sosit şi Zaharia, care a realizat un sezon precedent de excepţie. Eu vreau să evoluez cît mai bine pentru Gloria, să înscriu goluri şi din iarnă să revin la Steaua”, a declarat Mihai Guriţă. Contactat, directorul tehnic al constănţenilor, Ion Marin, care ocupă şi funcţia de preşedinte interimar, a declarat: “Eu nu ştiu nimic de acest lucru. Eu abia acum (n. r. - ieri) mă întorc din Nigeria. Noi am dorit să-l păstrăm pe Guriţă la Farul, la începutul verii, însă a fost decizia lui să plece la Steaua. Acum e doar problema lui că mai e în lotul Stelei”, a explicat Ion Marin. În afara contractului avantajos oferit de Gloria Buzău, Guriţă va mai încasa cîte 2.000 de euro pentru fiecare gol marcat. “Guriţă mi-a zis că nu vrea să meargă, dar l-am luat cu vrăjeala, că vreau să mă ajute acolo. I-am zis că ia 2.000 de euro de gol, chiar dacă ia bătaie Buzăul. Ca să-l conving, că nu puteam să-l oblig”, a declarat Gigi Becali. Meciul de debut al lui Mihai Guriţă în tricoul Gloriei Buzău va fi duminică împotriva campioanei Dinamo Bucureşti.