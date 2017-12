“Dacă iese Băsescu, plec de la Primărie!”

Campania împotriva primarului Constanţei, Radu Mazăre, dusă de instituţii ale statului acuzate că sunt influenţate direct de Traian Băsescu, şi-a consumat, ieri, un nou episod. Agenţia Naţională de Integritate a revenit, în toiul campaniei electorale, asupra unui dosar întocmit pe numele lui Mazăre, trimiţându-l la Curtea de Apel Constanţa. După cinci ani în care a fost anchetat, cercetat şi paraverificat fără niciun rezultat, primarul Radu Mazăre a anunţat că, în condiţiile în care, pe 6 decembrie, Traian Băsescu obţine un nou mandat de preşedinte, este decis să părăsească Primăria Constanţa. Mazăre a explicat că nu ar putea duce la bun sfârşit toate proiectele Constanţei atât timp cât la conducerea ţării ar fi Băsescu şi compania, situaţie în care bugetul Primăriei ar fi veşnic vitregit de un guvern ostil. “Nu mai stau ca să mă ancheteze din două în două zile slugile politice ale lui Băsescu. Să conducă Primăria fratele lui Băsescu, că poate face treabă aşa cum a făcut el la preşedinţie. La următorul mandat, categoric nu voi mai candida dacă iese Băsescu, şi mă gândesc serios să renunţ şi la acesta”, a declarat Radu Mazăre.

ACUZAŢIIAgenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat, ieri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa cu privire la dosarul în care edilul Radu Mazăre este cercetat pentru conflict de interese. Agenţia s-a autosesizat în urma unor materiale publicate în presă cu privire la acordarea unui contract de publicitate către TV Neptun. În acest fel, Radu Mazăre, în calitate de primar al Municipiului Constanţa, ar fi încălcat dispoziţiile legale referitoare la conflictul de interese. Primarul Radu Mazăre a declarat că se aştepta la aceste zvâcniri din partea slugilor politice ale preşedintelui Traian Băsescu, înaintea turului doi al alegerilor prezidenţiale. „Am spus şi acum o săptămână, când am ieşit de la ANI, că sunt nişte slugi politice, şi cei de la Direcţia Naţională Anticorupţie şi cei de la ANI. Cu o lună în urmă, ANI anunţa că am fost incompatibil, că am fost acţionar la nu ştiu ce firmă în perioada în care eram primar, şi voiau să mă dea afară din Primărie. Mi-au făcut plângere la Parchet, la DNA, iar la DNA, după ce ne-au anchetat pe mine, pe judecător, pe notar şi pe registratorul public, au constatat că nu este nimic adevărat din ceea ce anunţase ANI şi au dispus neînceperea urmăriri penale în cazul meu. Un bluff. Acelaşi bluff îl fac şi astăzi, cu 8-9 zile înainte de turul doi, pentru a încerca iar să îmi tăvălească imaginea, lucru pe care l-au făcut timp de cinci ani, fără folos. Contractul cu TV Neptun a fost verificat de Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP), care a constatat că totul este perfect legal”, a declarat Mazăre.

DOSARE TENDENŢIOASE. Potrivit primarului, reprezentanţii ANI au interpretat eronat şi vădit tendenţios legile în vigoare. „Ei întreabă de ce are Primăria contracte cu TV Neptun atât timp cât acolo este asociat Sorin Strutisnky, care este asociat cu mine în alte firme. Ce treabă au alte firme în care eu sunt asociat cu Strutinsky, cu televiziunea unde eu nu mai sunt acţionar de şapte ani. Sensul legii este acela de a nu ajunge vreun folos în vreun fel la mine, sau de a nu fi fost în relaţii comerciale cu Sorin Strutinsky în ultimii cinci ani în firma care a beneficiat şi a realizat contracte cu Primăria”, a precizat Mazăre. El a afirmat că, în cazul în care va fi solicitat de reprezentanţii parchetului pentru lămuriri, va prezenta toate documentele. Mazăre a spus că piedicile instituţionale şi numeroasele anchete şi verificări ale programelor puse în aplicare îl împiedică de cinci ani să ducă la bun sfârşit proiectele Constanţei. „M-am săturat de această hărţuială permanentă pe care o face preşedintele Băsescu în lupta sa cu „corupţii”, mai exact cu persoane care nu s-au înrolat la PD-L şi nu îl slugăresc pe el. Din două în două zile am şedinţe cu avocaţii pentru toate trăsnăile lui Băsescu. Au început să-mi verifice chiar şi contracte de la Primărie pe care încă nu le-am semnat! Controlează şi contracte din 1992, şi firme unde nu mai sunt acţionar de şapte ani... Dacă Băsescu iese din nou preşedinte în România, renunţ să mai lupt pentru Constanţa. Nu mai stau să mă ancheteze din două în două zile slugile politice ale lui Băsescu. Să conducă Primăria fratele lui Băsescu, că poate face treabă aşa cum a făcut el la preşedinţie. Dacă iese Băsescu preşedinte, categoric nu voi mai candida pentru următorul mandat, ba chiar mă gândesc să renunţ şi la acesta. Nu mai vreau. Am fost 10 ani primar. Nu m-am născut primar, nu vreau să mor primar”, a adăugat primarul Constanţei. El a explicat că un nou mandat pentru Băsescu ar însemna blocarea totală a proiectelor Constanţei, pentru că pedeliştii, în frunte cu actualul şef al statului, nu au făcut nimic pentru Constanţa, ba din contră, au blocat pe rând toate programele sociale sau investiţiile municipalităţii care puteau fi sistate. În mijlocul crizei economice, cu bugetele decimate de la centru, autorităţile locale nu îşi pot pune în practică proiectele şi programele fără susţinere financiară şi logistică de la centru. Or, în ultimii cinci ani, fondurile guvernamentale s-au îndreptat cu precădere către primarii portocalii, cea mai clară dovadă fiind sutele de miliarde de lei direcţionate către Clujul lui Boc, în timp ce municipiul Constanţa nu a primit decât zero lei, în ciuda numeroaselor proiecte finanţabile iniţiate de Radu Mazăre. Primarul Constanţei a declarat că, din cauza numeroaselor ciuntiri ale bugetului central şi pe fondul actualei crize economice, bugetul municipalităţii este secătuit şi că încă cinci ani de blocaj financiar marca Băsescu la Constanţa periclitează proiectele sociale şi investiţiile din Constanţa, precum locuinţele ieftine pentru tineri, ajutoarele pentru pensionari sau programele pentru elevi.