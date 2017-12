„Dacă îl mai deranjezi pe naşu’, îţi pun viză de America!”

Procesul în care Sergiu Băhăian, Valentin Şlepac, Adrian Grigoraş şi Edward Marian Mărculescu sunt judecaţi pentru instigare la omor şi înşelăciune, respectiv omor deosebit de grav şi aderare la un grup infracţional a continuat, ieri, cu audierea mai multor martori. Primul care a dat declaraţie în faţa instanţei a fost Mihai Dăscălete, unul dintre complicii lui Băhăian din dosarul aflat pe rolul Tribunalului Slobozia, adus la Constanţa în stare de arest preventiv. Bărbatul a spus că avea o societate comercială la Timişoara şi, timp de şapte ani, a fost partenerul de afaceri al lui Băhăian. La un moment dat, între el şi Băhăian a intervenit o neînţelegere. „L-am împrumutat cu o sumă mare de bani şi nu mi-a restituit-o la data scadentă. Am sunat-o pe iubita lui, care mi-a zis că habar nu are unde este Băhăian, aşa că l-am apelat pe Valentin Şlepac, cu care ştiam că Băhăian este în relaţii foarte bune. Acesta mi-a comunicat să nu îl mai deranjez pe naşu’, că îmi pune viză de America. Iniţial, nu am înţeles ce a vrut să spună Şlepac, am luat-o ca pe o glumă, ulterior, după descoperirea crimelor, am realizat că m-a ameninţat. Sincer, dacă voia, ar fi putut oricând să îmi facă rău pentru că am dormit de multe ori în casa lui de la Valu lui Traian”, a declarat Mihai Dăscălete. Tot el a mai spus că Băhăian nu a dat dovadă niciodată de violenţă. „Este un tip fricos”, şi-a încheiat Dăscălete declaraţia. Alţi martori audiaţi de instanţă au povestit cum i-au cunoscut pe Şlepac, Grigoraş şi pe cei care le-au căzut victime după ce nu le-au mai fost de folos escrocilor. „Am stat la aceeaşi pensiune cu Ionel Ulezu, Ion Bojin, Petrică Captalan, Şlepac şi Grigoraş. Ne-am împrietenit şi chiar i-am dus de mai multe ori la Bucureşti cu maşina mea pentru a se întâlni cu partenerii de afaceri, însă nu am ştiut niciodată cu ce se ocupă”, a afirmat în faţa instanţei unul dintre martorii propuşi de procurori, Alberto Cefuleanu. Reamintim că alături de Băhăian, Şlepac, Grigoraş şi Mărculescu sunt judecaţi, în libertate, Dan Liviu Iovan şi Florian George Oprea, acuzaţi de aderare la un grup infracţional, respectiv favorizarea infractorului. Potrivit procurorilor, la sfârşitul anului 2007, Băhăian, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Lucian Cernat şi George Florian Oprea. Anchetatorii au stabilit că, în perioada martie - mai 2008, cei zece, folosindu-se de nume false şi recomandându-se drept reprezentanţi ai SC Transrom Prest SRL Constanţa, au indus în eroare şase societăţi de leasing, producând un prejudiciu total de 501.480 euro şi 340.189,32 lei. În acelaşi dosar, Băhăian este acuzat de comiterea a două infracţiuni de instigare la omor. El este suspectat că le-ar fi cerut lui Şlepac şi Grigoraş să îi omoare pe Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Emilian Leonte şi Lucian Cernat, indivizi pe care îi folosise pentru a înşela firmele de leasing. În cazul lui George Florian Oprea, el este acuzat că a ştiut de manevrele de înşelăciune pe care le-au făcut Băhăian şi complicii săi, dar nu i-a denunţat.