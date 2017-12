“Dacă moţiunea PSD trece, Băsescu îl va numi premier pe Blaga”

Senatorul PLD Nicolae Vlad Popa a afirmat, sîmbătă, că în eventualitatea în care moţiunea de cenzură a PSD va fi votată de Parlament, preşedintele îl va numi premier pe fostul ministru de Interne Vasile Blaga, secretar general al PD. “Nu exclud nici varianta ca Băsescu să-l numească pe Stolojan premier, dar nu cred că se va întîmpla acest lucru, pentru că liderul PLD este cap de listă pentru alegerile europarlamentare şi, de aceea, nu ar fi desemnat prim-ministru”, a mai spus Popa. Senatorul PLD a afirmat că el personal consideră viabilă şi posibilitatea ca alegerile europarlamentare să nu mai aibă loc în acest an, ci în 2009, cînd au loc alegerile la termen în Parlamentul European, însă a avertizat că această „dovadă de neseriozitate” va duce la sancţionarea României prin refuzul de a-i fi acordate posturile la care ţara noastră are dreptul în instituţiile europene. De asemenea, senatorul PLD a criticat intenţia liberalillor de a forma un staff de susţinere a listei PNL pentru alegerile europarlamentare, alcătuit din personalităţi marcante ale vieţii publice româneşti, precum Nadia Comăneci: „Mi se pare incorect ca liberalii să folosească un brand al ţării, Nadia, pentru ca ei să obţină voturi. Cei care vor fi aleşi vor avea un cuvînt de spus în plenul PE, ne arătăm cartea de vizită în acest fel. Acolo nu există această metodă, să se intre cu sportivi de performanţă sau cîntăreţi. Am toată stima pentru Nadia, dar dînsa nu corespunde la ceea ce europenii aşteaptă din partea românilor. Ne facem de ruşine dacă importăm această formulă la PE”. Criticile lui Popa au legătură cu declaraţiile de vineri ale şefului campaniei PNL pentru euroalegeri, Dan Motreanu, care a declarat că liberalii vor să formeze un staff de susţinere a listei PNL pentru alegerile europarlamentare, alcătuit din personalităţi marcante ale vieţii publice româneşti, Nadia Comăneci fiind una dintre acestea.