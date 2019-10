Dacă nu condamnăm clienții, nu diminuăm traficul de persoane

Preşedintele Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Maximilian-Axel Nicolae, a afirmat vineri că autorităţile ar trebui să se axeze şi pe anchete asupra celor care utilizează serviciile unei victime a traficului de persoane, precizând că numai în acest fel se va reuşi creşterea ratei de succes în stoparea fenomenului.



ANITP a organizat o conferinţă dedicată Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, în cadrul unei campanii care vizează informarea şi conştientizarea publicului cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului de persoane.



"Este un număr mare de victime ale traficului de persoane originare din România. Nu aş spune că exportăm. Din România nu pleacă victime ale traficului, pleacă persoane vulnerabile care sunt exploatate în ţările de destinaţie. Acest lucru reclamă cu insistenţă o modificare a modului în care traficul de persoane este abordat la nivel internaţional. Nu toate statele membre incriminează utilizarea serviciilor unei victime a traficului de persoane. Din perspectiva noastră, acest lucru este esenţial, pentru că numai în acest fel vom reuşi să creştem rata de succes în stoparea fenomenului traficului de persoane. Dacă nu ne adresăm clienţilor, dacă nu o aibă loc investigaţii şi condamnări ale clienţilor, ale angajatorilor, nu vom reuşi să diminuăm considerabil traficul de persoane", a subliniat Nicolae, la finalul conferinţei.



El a adăugat că tot mai multe state din Uniunea Europeană sunt interesate să modifice legislaţia cu privire la exploatarea persoanelor.



"Chiar şi statele care nu au prevăzută această infracţiune în legislaţie sunt interesate, în momentul de faţă, şi am primit foarte multe întrebări cu privire la modul în care această faptă este incriminată în România, cum se desfăşoară investigaţiile, care este atitudinea magistraţilor în acest domeniu. (...) Unele (state - n.r.) au incriminare parţială - se referă doar la reducerea cererii în domeniul exploatării sexuale, nu o au prevăzută pe cea din muncă. România are o incriminare completă în acest moment", a spus preşedintele ANITP.



Inspectoratul General al Poliţiei Române a dat publicităţii vineri o statistică din care reiese că, în primele nouă luni ale anului, au fost cercetaţi aproximativ 600 de oameni cu privire la infracţiunea de trafic de persoane.



Poliţia Română arată că prin structurile de combatere a traficului de persoane şi DIICOT a efectuat, în primele nouă luni ale anului, 416 percheziţii domiciliare pentru destructurarea grupărilor infracţionale specializate în trafic de persoane.



"Sub coordonarea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu procurorii DIICOT, în primele nouă luni ale anului 2019 poliţiştii au organizat 120 de acţiuni operative şi au efectuat 416 percheziţii domiciliare. Ca urmare a administrării probatoriului, dintre cele 595 de persoane cercetate 151 au fost reţinute, 139 fiind arestate preventiv, iar faţă de 116 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune", precizează IGPR.



De asemenea, precizează poliţiştii, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 8,4 milioane de lei, printre care 46 de imobile, 32 de autoturisme, 2,3 kg de aur şi bijuterii din aur, 339.990 de euro şi 268.890 de lei.



"În urma emiterii rechizitoriilor de către procurorii DIICOT, au fost destructurate 17 grupuri infracţionale organizate, formate din 90 de membri, dintre care 50 au fost arestaţi preventiv", menţionează Poliţia Română.