„Dacă nu mă găsiţi voi pe mine, vă găsesc eu pe voi!”

Inspiraţi de situaţia din SUA, unde galele de wrestling feminin aglomerează sălile acestui gen de spectacol, mai multe nume sonore ale sporturilor dure din România vor să promoveze aceste meciuri şi pe plan naţional. După ce, la Bucureşti, s-au bucurat de un succes formidabil, Constanţa a devenit, la sfârşitul săptămânii trecute, primul oraş unde publicul a „gustat”, în Club Two, acest tip de show. La acest party senzaţional au participat, în calitate de invitaţi speciali, Cătălin Zmărăndescu - vicecampion mondial şi european la wu-shu, campion en-titre la wu-shu, thai-box, kempo şi multiplu campion la lupte libere, Ionuţ „Pitbull” Atodiresei - cel mai vechi luptător român de Local Kombat şi „micuţul” Radu Valahu - campion la skandenberg. Vizibil mulţumiţi de reacţia constănţenilor, care au admirat mai puţin agresivitatea celor şase dive sexy ce s-au luptat în discotecă pe role, cu mănuşi de box şi costume minuscule de baie, cei trei au promis că vor reveni în oraş pentru a promova acest show. Pentru Radu Valahu, prezenţa la Constanţa, sâmbăta trecută, a însemnat nu doar plăcerea de a fi în ring cu cele mai frumoase femei din sălile de lupte, dar şi un moment în care şi-a aniversat o recentă victorie sportivă

Reporter (Rep.): Scopul şi durata vizitei la Constanţa, vă rog...

Radu Valahu (R.V.): Sunt „de vină” fetele astea frumoase. M-am gândit să ne luăm la întrecere cu constănţenii: care avem fete mai frumoase? Am zburat aici tocmai de la naţionalele de skandenberg. Aici, la Constanţa, am organizat prima gală din afara Bucureştiului, unde acest tip de show inedit se bucură de un succes extraordinar. Este prima gală şi începutul unui turneu de acest fel prin ţară al acestei echipe, numită Sexy Kombat.

Rep.: Cât de bine „gustă” românii aceste meciuri între fete sexy?

R.V.: Cum era de aşteptat, extrem de bine! Păi s-au săturat bărbaţii să vadă fetele cum dau în bila de la biliard, mai vor să vadă şi o bătaie între ele, dar ceva autentic. Şi-aşa ele se uită mereu la noi cum ne batem... a venit momentul să mai schimbăm un pic rolurile! Şi ce poate fi mai interesant pentru un bărbat decât o luptă între cele mai frumoase femei? Şi-aşa ele asistau oricum cu plăcere, ori de câte ori ne băteam noi, mai schimbăm un pic placa. Suntem convinşi că, la Constanţa, acest show va prinde la public.

Rep.: Vă veţi revedea des cu constănţenii în acest sezon?

R.V.: În mod cert, mă voi revedea cu constănţenii des în această vară... eu iubesc apa la nebunie, sunt zodia Rac, născut în mijlocul verii. Puteţi fi siguri că ne vom revedea. Nu prea am cum să mă ascund, deci mă vor descoperi sigur. Dacă nu mă găsiţi voi pe mine, vă găsesc eu pe voi!

Rep.: Ce ambiţii aţi rezervat pentru acest an?

R.V.: Anul acesta, am o ligă profesionistă pe care sper să am timp să o fac, pentru că sunt şapte etape. Acum, tocmai se desfăşoară campionatul naţional. Am reuşit bronzul astăzi. Mâine, sper să fiu un pic mai sus, m-au cam dat peste cap nişte evenimente: oboseala şi alte activităţi fizice. Am făcut un promo pentru un concurs de tras camioane şi a trebuit să fac nişte demonstraţii. În plus, vin europenele, vin mondialele, dar nu ştiu dacă o să ajung pe acolo. S-ar putea să mă duc doar la mondiale, europenele sunt la Moscova şi asta mă cam deprimă. Nici limba rusă nu mi-a plăcut la şcoală.

Rep.:Vă veţi întoarce cu... avionul de la ruşi?

R.V.: Dacă se ridică de la sol, da. Să nu mă întoarcă avionul pe mine de la Moscova, acolo toată lumea consumă cu bucurie...

Rep.: Ce trebuie să mai ştie lumea despre campionul Radu Valahu?

R.V.: Să ştie că sunt bine şi că am jucat cu cărţile pe faţă până acum. Nu există vreun lucru pe care l-am ascuns, dar mă ţin şi de surprize în permanenţă.

Rep.: Cum poate fi tras mai lejer un camion de către un sporiv?

R.V.: În general, cu funia. Merg pe principiile fizicii. Dacă nu sunt obosit, mă încumet oricând să trag un mastodont. Nu am încercat, până în prezent, să trag un camion cu dinţii. Mai există o provocare, cu alte părţi ale corpului, dar asta se poate realiza doar dacă suntem ajutaţi de nişte fete frumoase!