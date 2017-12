„Dacă nu ştim câte firme avem şi ce fac, nu putem aşeza forfetarul”

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice (MFP) vor verifica în ce domenii îşi desfăşoară activitatea firmele cu afaceri sub 65.000 euro (care vor plăti impozit pe venit), o variantă luată în calcul fiind şi stabilirea unei cote forfetare, în funcţie de domenii. „S-a tot discutat despre impozitul forfetar. Poate fi o variantă să calibrăm taxa în funcţie de domeniile de activitate. Dar dacă noi nu ştim câţi agenţi economici avem şi ce fac, nu putem aşeza forfetarul”, a declarat secretarul de stat din cadrul MFP, Dan Manolescu. El a explicat şi raţionamentul prin care Guvernul a decis să reducă plafonul de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor de la 100.000 la 65.000 euro: „Până acum două săptămâni, exista o mare problemă: am avut plafon de TVA la 35.000 euro, dar s-a dorit simplificarea sistemului de raportare. Asta s-a făcut în vară, când am negociat cu Comisia de TVA o majorare la 65.000 euro a plafonului. Apoi, la microîntreprinderi aveam un plafon de 100.000 euro, era o discrepanţă, aşa că am uniformizat. Nu aveam cum să urcăm la 100.000 euro plafonul de TVA, pentru că a fost negociat cu Comisia Europeană”. Chiar şi aşa însă, impozitul aplicat microîntreprinderilor nu corespunde în totalitate cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, mai spune Manolescu. Potrivit reprezentanţilor IMM-urilor, aplicarea unei taxe de 3% din veniturile firmelor cu o cifră anuală de afaceri mai mică de 65.000 euro ar genera un val de insolvenţe, dar, în acelaşi timp, ar desfiinţa şi foarte multe firme-fantomă.