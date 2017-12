Loredana Ciubotaru, câştigătoarea emisiunii-concurs a televiziunii Neptun, „Mamaia caută o vedetă”, apoi a Premiului I şi a Premiului special pentru cea mai bună interpretare la Festivalul de la Mamaia, a susţinut un recital, sâmbăta trecută, pe scena din Orăşelul Copiilor. Tânăra solistă, în vârstă de 20 ani, a impresionat publicul cu vocea sa deosebită, dar şi prin faptul că şi-a adaptat repertoriul, spontan, după preferinţele publicului, o atitudine curajoasă la care nu s-ar încumeta multe dintre cântăreţele consacrate. Aflată la începutul unei cariere care promite succes, Loredana mărturiseşte că cel mai sigur mijloc prin care un tânăr ar putea să îşi împlinească visele, într-o lume deloc prietenoasă cu cei fără un sprijin, constă în propria lor ambiţie şi perseverenţă.

Reporter (Rep): Care a fost „tributul” plătit pentru succesul de la Mamaia?

Loredana Ciubotaru: Totul a fost o nebunie. Eu eram elevă în clasa a XII-a, trebuia să susţin examenele de bacalaureat, dar aşa se intâmplă toate lucrurile de bun augur. A fost o perioadă plină. Făceam naveta între Tulcea şi Constanţa, de mai multe ori pe săptămână, iar când ajungeam serile acasă, trebuia să învăţ şi pentru „bac”. În ciuda drumurilor obositoare, acest fapt m-a ambiţionat şi mai tare în ceea ce-mi doresc. Eu cred că toţi tinerii trebuie să lupte pentru visele lor, numai aşa pot să reuşească. În prezent, locuiesc în Bucureşti, unde sunt studentă la Marketing şi Afaceri Internaţionale, pentru că la Conservator am picat un examen. Mă pregătesc ca, din luna februarie 2010, să dau examen şi la Teatru şi Film. Nu am avut timp să mă pregătesc suficient, anii anteriori, am fost foarte prinsă cu Festivalul Mamaia. Aşa se întâmplă, când pui pe primul plan cariera, în cazul meu, muzica, pierzi şi anumite lucruri.

Rep: De când eşti familiarizată cu scena?

L.C: Cu scena sunt obişnuită încă din copilărie, în oraşul natal Tulcea, de pe la vârsta de opt ani. În plus, am mai avut colaborări cu numeroase nume cunoscute de artişti şi trupe, precum Alb şi Negru, Vlad Miriţă, Maria Ciobanu, Mihai Trăistariu sau cu Ionuţ Dolănescu, cel care m-a luat, practic, sub aripa sa şi cu care am cântat muzică uşoară, chiar şi în afara ţării.

Rep: Mamaia a fost un început de drum. Ce urmează?

L.C: Am semnat, deja, un contract cu Cat Music. În primăvară vom începe proiectul, voi cânta cu Smiley, el va fi cel care îmi va compune primul single. Este firesc, doresc să urmez o carieră solo, dar alături de o trupă, pentru că ai mai mulţi oameni cu care te sfătuieşti să lucrezi la un proiect solid, altfel compui, altfel te manifeşti.

Rep: Unde vei cânta de sărbători?

L. C: Înainte, dar şi după Festivalul de la Mamaia, am cântat în capitală, alături de o orchestră condusă de dirijorul Daniel Jinga, tot sub aripa lui Vlad Miriţă, care îmi este prieten foarte bun. Dar spectacole susţin peste tot în ţară. De Revelion, voi cânta la mine, în Tulcea, voi onora invitaţia primită de la Primărie.

Rep: Cum ţi se pare lumea show-biz-ului autohton?

L.C.: Când eşti mic, când de-abia începi să te faci cunoscut, nu sunt mulţi oameni care îţi pot întinde o mână de ajutor. Dacă îţi doreşti, într-adevăr, ceva, nu ai cum să nu reuşeşti, trebuie, însă, să te zbaţi. Mulţi tineri disperă, gândind că sunt la început şi că nu pot să reuşească imediat. Lucrurile trebuie făcute încet şi câteodată, trebuie să mai şi asculţi de oameni cu experienţă.