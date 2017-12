„Dacă nu vă place actuala clasă politică, schimbați-o!“

19:57:24 / 27 Octombrie 2016

TANARA SPERANTA LIBERALA

Am vrea sa credem ca declaratile de mai sus sunt sincere , dar nu putem . Prea suna a sabloane politicianiste . Doamna candidata exprima intentii tardive , dupa ce raul imens s-a facut si nu sunt sanse sa mai fie remediat . Credeam in sinceritatea doamnei , daca facea referire concreta la " Marii Liberali " Hasotti , Dragomir si Manea ( de ex.) Mari Personalitati Liberale care au facut exact ceea ce condamna candidata . Urmarim presa locala , cumoastem situatia din PNL Constanta , dar n-am auzit pe nimeni din PNL criticandu-si sefii ca si-au votat pensii special . ca au facut scut pentru apararea unui primar certat cu cinstea , etc . Doamna este si naiva sau ignora realitatea romaneasca . Poti sa reprezinti cinstea ideala , dar din momentul in care ai devenit parlamentar si te duci la prima sedinta , poti citi pe frontispiciul impunatoarei cladiri ca trebuie sa lase la usa orice speranta . Coruptia va incepe treptat , de la curse in interes personal si al familiei cu limuzuna pusa la dispozitie , cu secretara cu care-ti vei insela nevasta , cu obligatia de a le asigura neamurilor un serviciu cat de modest sau cat mai mare posibil . Si ca parlamentar ( nou ) va trebui sa inveti repede sa minti , sa devii demagog , sa votezi legi pe care nu le poti modofica fiind batute in cuie in culise , sa votezi sau sa aprobi fonduri care ajung pe mana altor corupti , si care te vor rasplati intr-un fel sau altul . Vei deveni complice cu cel de alaturi care fura si te vei face ca nu vezi , ca sa nu te pui rau cu partidul . Si PNL aflat sau nu in minoritate va vota alaturi de alt Mare Partid dar Social Democrat , potrivit intereselor de grup si in virtutea solidaritaii cu acesta , sau veti mima opozitie certandu-va ca la usa cortului , dupa care , seara , veti bea impreuna sampanie si va veti linge reciproic obrazele murdarite si scuipate in sedinta . In rest , noi ce sa facem ? Sa mergem si sa votam , sa ne alegem cu mana noastra stapanii care ne vor da lectii de democratie si cinste .