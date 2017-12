„Dacă o firmă inactivă reia activitatea este start-up şi nu plăteşte impozit minim”

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat, ieri, că o firmă inactivă care îşi reia activitatea în acest an va fi considerată start-up şi, prin urmare, nu va plăti impozitul minim. Potrivit proiectului pentru aprobarea normelor de aplicare a legii de modificare a Codul Fiscal, contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu intră sub incidenţa articolului care stabileşte plata impozitului minim pentru anul în care se înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului, însă aceştia sînt obligaţi la plata impozitului pe profit. Totodată, nu achită impozitul minim societăţile care la data de 1 mai 2009 se aflau în inactivitate temporară şi aceasta încetează în cursul anului 2009, pentru perioada aferentă de la încetarea inactivităţii pînă la finele acetui an. În cazul fuziunii a două sau mai multe societăţi, pentru determinarea impozitului minim datorat de noua firmă, veniturile totale anuale sînt veniturile însumate ale societăţilor participante, înregistrate la 31 decembrie a anului precedent, se mai arată în proiectul privind normele metodologice. La divizarea unei societăţi, pentru determinarea impozitului minim datorat de noile entităţi, veniturile totale anuale se determină proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate de către firma cedentă. Guvernul a aprobat, recent, o ordonanţă de urgenţă prin care stabileşte că firmele vor plăti, de la 1 mai, un impozit minim anual cuprins între 2.200 lei (aprox. 500 euro), dacă au venituri totale de pînă la 52.000 lei, şi 43.000 lei (circa 10.000 euro) pentru venituri de peste 129 milioane lei.