“Dacă PD-L ar rămîne singur la guvernare, ar fi un dezastru pentru România”

Cozmin Guşă, consilierul lui Mircea Geoană, a declarat, ieri, la o televiziune, că “democrat-liberalii, din păcate pentru ei, au pierdut războiul inteligent al acestui an guvernamental asumîndu-şi prin decizii proaste toate măsurile nepopulare, unu la mînă, şi avînd două defecţiuni importante, respectiv Ridzi şi Elena Udrea, persoane puse în funcţie de preşedintele Băsescu, apropiate preşedintelui Băsescu. Una dintre ele a fost dovedită cu probleme administrative grave, pentru cealaltă s-a constituit o Comisie şi urmează să se discute. Din aceste dezavantaje strategice, PD-L-ul, supărat probabil că un partener l-a lăsat în off side, reacţionează în acest fel”. Fostul lider PIN a spus că l-a sfătuit pe Geoană să nu scoată PSD de la guvernare pentru că, în cazul în care PD-L ar rămîne singur, acest lucru ar fi un dezastru pentru România. În opinia lui Guşă, PD-L “este un partid cu o puternică fricţiune internă, care nu are posibilitatea să se concentreze pe măsurile care trebuie luate. Acest echilibru, chiar dacă este neproductiv din punctul de vedere economic sau administrativ, rămîne o centură de siguranţă pentru România”. Cît despre liderii democrat-liberali care spun tot mai des în ultimul timp că PSD va ieşi de la guvernare, consilierul lui Geoană a apreciat că fie aceştia vor să distragă atenţia de la ei, fie pur şi simplu fac campanie electorală: “Sînt declaraţii politice. Este firesc ca d-na Udrea să le facă, pentru că este într-o poziţie administrativă complicată, trebuie să dea socoteală pentru multe inadvertenţe, dl Flutur este un conducător de campanie care dă mesaje politice, iar dl Blaga, aflat într-o situaţie extrem de precară în relaţia dînsului cu dl Băsescu, trebuie sa demonstreze de fiecare dată că este fidel liniei pe care preşedintele Băsescu o impune, altfel dl Blaga va avea probleme importante, inclusiv în partid”. Pe de altă parte, Guşă crede că, în cazul în care, totuşi, Băsescu, “în inconştienţa domniei sale,” se va încăpăţîna şi va da afară PSD de la guvernare, atunci acesta va fi “cîntecul de lebădă al poziţiei PD-L la guvernare pentru următorii 10 ani”.