Dacă preiau puterea, liberalii ne pun la muncă

Când ești în opoziție, vorbești, acuzi, arăți cu degetul, în stilul clasic. Liberalii, spre exemplu, care n-au fost în stare să-și asume un program economic... liberal, spun acum că, după guvernarea curentă (care e, cităm, neo-comunistă), economia o să fie praf. Și propun chestii, prin vicepreședintele (și analistul economic) Florin Cîțu. Oricum ar fi măsurile curente ale PSD, un lucru e cert - economia a frânat brusc, iar bazele ei nu sunt dintre cele mai fericite. E bazată pe un consum de import, care a inflamat puternic inflația, susținut de majorările salariiale. Investiții, nu prea, după cum au remarcat și agențiile de rating. Toți cei trei mari actori care dau note la orice (adică Moodys, Standard & Poors și Fitch) ne-au reconfirmat calificativul de țară și i-au aplicat ștanța perspectivei stabile. De aici, Finanțele au înțeles că suntem cei mai tari, pentru că suntem recomandați pentru investiții. Desigur, rapoartele conțin și avertismente - băi, deficitul bugetar o ia la vale! Băi, investițiile publice sunt la niște minime d-astea îngrijorătoare! Deși e bine să nu pui mare preț pe ce zic agențiile de rating, în cazul de față au și un pic de dreptate. Inclusiv propunerile PNL sunt pertinente (desigur, ar fi putut să le facă înainte de alegeri, dar na, așa e în tenis...). Astfel, într-un scenariu în care liberalii ar prelua mâine puterea, în primele 24 de ore de la acest eveniment festiv s-ar anula plata defalcată a TVA, s-ar elimina supraacciza la carburanți, s-ar suspenda supraimpozitarea contractelor de muncă part-time, s-ar majora de la 3,7 la 6% contribuția la Pilonul II de pensii, iar plata contribuțiilor sociale se va face doar pentru veniturile din salarii (fără bonusuri, fără chirii etc). Apoi, în prima lună, Cîțu ar vrea să înghețe subvențiile și programele de ajutoare & garanții de stat - „Se va face și o analiză. Dacă vedem că la un leu cheltuit au intrat în economie 1,1 lei, programul respectiv poate să rămână“. Apoi, ca obiective pe termen lung, liberalii vor o retorică pozitivă la adresa antreprenorilor și investitorilor, o rescriere de la zero a Codului Fiscal (cel mult șapte taxe plus eliminarea celor mai multe deductibilități), un sistem de pensii bazat doar pe contribuții, o dezvoltare a sistemului de pensii private, o creștere a salariului minim corelată cu productivitatea (aici se elimină decizia politică), venituri din exploatarea resurselor naturale care rămân la autoritățile locale, o eliminare a barierelor de intrare în piața românească (mai puține autorizații, termen scurt, sub 30 de zile, pentru eliberarea lor) și o lege pe fast-forward a insolvenței (companiile să iasă mai repede din joc, pentru ca resursele și forța de muncă să nu rămână blocate). „România trebuie să devină o economie care îi motivează (nu care-i subvenționează) pe oameni să-și asume riscul să devină antreprenori“, conchide Cîțu. În fine, explică tu asta masei de bugetari-pensionari și hoardelor de asistați social din miile de localități uitate de lume (și de conceptul de muncă) din România. „Succesuri“!