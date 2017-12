Fostul ministru de Externe, Mircea Geoană, a susţinut că neaderarea României la Schengen în 2011 nu se poate imputa altor ţări, ci doar \"autismului\" şi \"cocoşismului\" de la Bucureşti în materie de politică externă, mărturisind totodată că intrarea României în UE s-a datorat inclusiv unui \"lobby economic\". \"Am fost şi ambasador în America, am fost şi ministru de Externe în perioada încheierii negocierilor cu UE. Am avut o sincopă în decembrie 2004 înainte de încheierea ultimelor capitole pe justiţie şi Interne, în care, dacă nu ne dădeam peste cap (...) şi nu mergeam peste ei cu lobby, cu lobby economic, şi cu tot ce înseamnă argumentele de natură politică, strategică şi practică, în clipa de faţă, România nu era membră a Uniunii Europene. Deci să nu creadă cineva că în spatele aderării la NATO sau la UE a fost tot timpul un fel de „bonanza” drăguţă în care noi eram credibili şi ei ne credeau\", a declarat Geoană, adăugând că au fost „n” momente în care România putea să rateze integrarea în NATO şi UE.