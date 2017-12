„Dacă ştiam, nici nu ne mai înscriam la concurs”

Aşa cum aţi putut afla din numărul nostru de luni, patru tineri înotători constănţeni, Alexia Bratosin, Luana Boicenco, Vlad Rogoveanu şi Andrei Dorneanu, în vârstă de 7 ani, au participat la Campionatul Municipal de înot, desfăşurat sâmbătă şi duminică la Bucureşti. Deşi doi dintre ei, Bratosin şi Rogoveanu, au reuşit să termine pe podium, ei nu au fost răsplătiţi cu medalii şi cupe, ca restul competitorilor, pentru că nu sunt din Bucureşti! Pe podium, celor doi constănţeni le-au fost luate medaliile şi cupele pe care le cîştigaseră pe merit. „Într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti a fost revoltător! Dacă bănuiam că se vor comporta aşa, nici nu ne mai duceam. Noi am primit invitaţia să participăm la acest concurs împreună cu regulamentul de organizare, care nu prevedea absolut nimic despre aceste reguli. Am aflat ulterior că şi anul trecut se întâmplase la fel, cu alţi copii. Puteau să ne anunţe din timp care sunt regulile şi îi pregăteam pe copii, sunt convins că ar fi înţeles. Gestul organizatorilor i-a afectat foarte tare, pentru că duminică au înotat mult mai slab decât sâmbătă. Eu am dorit să mergem la Bucureşti pentru ca aceşti tineri înotători să se poată verifica în compania unor copii de vârsta lor, pentru că până acum concuraseră în ţară doar cu copii mai mari”, a explicat antrenorul Aurel Şeicaru, care îi pregăteşte pe copii la clubul Delphin Înot Club Constanţa.